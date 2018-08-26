"Челси" обновил клубный рекорд по количеству передач в матче Премьер-Лиги

В воскресенье против "Ньюкасла" "Челси" обновил клубный рекорд по количеству передач в одном матче Премьер-Лиги — 913, включая 838 точных.

На "Сент Джеймс Парк" подопечные Маурицио Сарри имели более чем четырехкратное преимущество по владению мячом. На протяжении большей части матча "синие" доминировали над соперником, но их победу 1:2 не назовешь простой — только спорный пенальти и автогол Деандре Йедлина позволили лондонцам вернуться домой с тремя очками.



Как сообщает Goal, за 90 минут матча "Челси" совершил 913 передач, что является новым клубным рекордом для одного поединка Премьер-Лиги. Для сравнения, "Ньюкасл" отметился только 200 пасами, включая 182 точных.



Наибольший вклад в это достижение внес полузащитник "синих" Жоржиньо, который только в первом тайме сделал 86 точных передач (из 92), тогда как весь "Ньюкасл" за эти 45 минут — лишь 67.



Добавим, что рекорд всей Премьер-Лиги по количеству передач в одном матче принадлежит "Манчестер Ситти" — 1015 против "Суонси" в апреле этого года.