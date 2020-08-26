Сарри удивлен, что "Ньюкасл" так глубоко оборонялся

Наставник "Челси" Маурицио Сарри признался, что его удивила чересчур оборонительная манера игры "Ньюкасла".

В воскресном матче Премьер-Лиги на "Сент Джеймс Парк" "сороки" владели мячом только 19% времени — против 81% у "синих". Главный тренер "хозяев" Рафаэль Бенитес избрал сугубо оборонительную манеру игры, снарядив сразу пять защитников, однако это не уберегло "Ньюкасл" от двух пропущенных голов.



Одержав победу благодаря реализованному пенальти и автоголу соперника со счетом 1:2, Сарри выразил удивление по поводу того, насколько глубоко оборонялся "Ньюкасл".



"Я никогда не видел, чтобы команда Рафаэля Бенитеса играла с пятью защитниками. Думаю, здесь очень сложно играть любой команде — не только нам. Нам немного не повезло, когда они забили и сделали счет 1:1".



"Матч получился очень сложным, мы совершенно не имели свободного пространства. Мы хорошо сыграли — во втором тайме лучше, чем в первом — но нам было очень сложно", — цитирует Сарри BBC.