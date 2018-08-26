"Челси" побеждает на выезде "Ньюкасл"

Реализованный пенальти и автогол соперника помогли "Челси" обыграть на выезде "Ньюкасл" со счетом 1:2 и продлить свою 100-процентную серию на старте нового сезона.

Главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес устроил дебюты для Федерико Фернандеса, Фабиана Шера и Ки Сун Юна. Место на острие атак занял Саломон Рондон.



У "синих" с первых минут появились Матео Ковачич и Эден Азар, заменив Росса Баркли и Виллиана.



В начальной стадии матча хозяева оказались совершенно лишены мяча — преимущество гостей по владению было четырехкратным. Однако оказываемое "Челси" давление было недостаточным — удары в створ отсутствовали напрочь.



Свой первый точный удар "Челси" нанес лишь на 36-й минуте. Это бил Педро из пределов штрафной после передачи увлекшегося финтами Азара, однако Мартин Дубравка справился.



"Ньюкасл", конечно, атаковал меньше, однако Рондон трудился в поте лица и держал защитников "синих" в напряжении, однажды очень опасно пробив головой рядом со штангой.



Во втором тайме гости продолжили давить, безраздельно владея мячом, а вот "сороки" отвечать совсем перестали, хотя в обороне по-прежнему были компактны.



На 71-й минуте Антонио Рюдигер, не видя развития атаки, отважился на дальний удар метров с 30 и сотряс перекладину.



Прошло еще пять минут, и "Челси" заработал пенальти. Шер не смог чисто отобрать мяч у Маркоса Алонсо в штрафной, и рефери назначил 11-метровый, который был четко реализовал Азаром — 0:1.



Однако "Ньюкасл" уступал в счете недолго, потому что уже на 82-й минуте Деандре Йедлин достаточно грязно оставил не у дел Оливье Жиру и выполнил подачу к ближней штанге, где Хоселу сыграл на опережение и головой послал мяч в ворота — 1:1.



Гости явно не желали упускать победу и из последних сил пошли вперед. И на 86-й минуте Жиру с Алонсо исправились. Маркос сделал скидку после подачи со штрафного, а Маркос нанес удар в дальний угол ворот, слегка подправленный Йедлином — 1:2.



Как ни старались гости, но избежать поражения уже не смогли. "Синие" уверенно довели дело до победы.



Матч выдался достаточно тяжелым для "Челси", однако команда Маурицио Сарри имела преимущество по всем компонентам, а потому язык не повернется назвать эту победу незаслуженной. "Синие" продлили свою 100-процентную серию и присоединились к лидирующей группе.



"Ньюкасл" — "Челси". Отчет о матче