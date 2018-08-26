"Челси" побеждает на выезде "Ньюкасл"

Эден Азар Реализованный пенальти и автогол соперника помогли "Челси" обыграть на выезде "Ньюкасл" со счетом 1:2 и продлить свою 100-процентную серию на старте нового сезона.

Главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес устроил дебюты для Федерико Фернандеса, Фабиана Шера и Ки Сун Юна. Место на острие атак занял Саломон Рондон.

У "синих" с первых минут появились Матео Ковачич и Эден Азар, заменив Росса Баркли и Виллиана.

В начальной стадии матча хозяева оказались совершенно лишены мяча — преимущество гостей по владению было четырехкратным. Однако оказываемое "Челси" давление было недостаточным — удары в створ отсутствовали напрочь.

Свой первый точный удар "Челси" нанес лишь на 36-й минуте. Это бил Педро из пределов штрафной после передачи увлекшегося финтами Азара, однако Мартин Дубравка справился.

"Ньюкасл", конечно, атаковал меньше, однако Рондон трудился в поте лица и держал защитников "синих" в напряжении, однажды очень опасно пробив головой рядом со штангой.

Во втором тайме гости продолжили давить, безраздельно владея мячом, а вот "сороки" отвечать совсем перестали, хотя в обороне по-прежнему были компактны.

На 71-й минуте Антонио Рюдигер, не видя развития атаки, отважился на дальний удар метров с 30 и сотряс перекладину.

Прошло еще пять минут, и "Челси" заработал пенальти. Шер не смог чисто отобрать мяч у Маркоса Алонсо в штрафной, и рефери назначил 11-метровый, который был четко реализовал Азаром — 0:1.

Однако "Ньюкасл" уступал в счете недолго, потому что уже на 82-й минуте Деандре Йедлин достаточно грязно оставил не у дел Оливье Жиру и выполнил подачу к ближней штанге, где Хоселу сыграл на опережение и головой послал мяч в ворота — 1:1.

Гости явно не желали упускать победу и из последних сил пошли вперед. И на 86-й минуте Жиру с Алонсо исправились. Маркос сделал скидку после подачи со штрафного, а Маркос нанес удар в дальний угол ворот, слегка подправленный Йедлином — 1:2.

Как ни старались гости, но избежать поражения уже не смогли. "Синие" уверенно довели дело до победы.

Матч выдался достаточно тяжелым для "Челси", однако команда Маурицио Сарри имела преимущество по всем компонентам, а потому язык не повернется назвать эту победу незаслуженной. "Синие" продлили свою 100-процентную серию и присоединились к лидирующей группе.

"Ньюкасл" — "Челси". Отчет о матче



Метки Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2018 19:55

Количество просмотров Просмотров: 3947

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Последние комментарии:




  1. only--liverpool 26.08.2018 21:04 # only--liverpool
    Когда там жеребьевка Лиги Чемпионов?

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  2. ry-l 26.08.2018 21:00 # ry-l
    Лол, итого, лишь год спустя бестолковка безвизга осилила факт, что шмарата - кривоногое испанское бревно. Есть свет в конце тоннеля.

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  3. seva 26.08.2018 20:59 # seva
    всем пенсам перед сном ах ах ах. привыкайте к теме

    https://www.youtube.com/watch?v=NcNO_YDZOS4

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  4. rchelsea 26.08.2018 20:56 # rchelsea
    Сможет ли "Манчестер Сити" защитить чемпионство в Премьер-Лиге после завоевания титула в сезоне 2017/18?
    Да 3604 голубей
    Нет 15003 адекват

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  5. valmin 26.08.2018 20:56 # valmin
    Рускоязычные вы твари))) На Русском сайте))))) Клоуны!!!

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  6. bezviz 26.08.2018 20:54 # bezviz
    скоро Интер - Торино, вот настоящий футбол подьехал!

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  7. sellman 26.08.2018 20:54 # sellman
    Скорей бы матч с портовыми отморами
    Раз и навсегда утопить местных обрыгов бестрофейных в их же желчи и моче!

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  8. chelsea1983 26.08.2018 20:50 # chelsea1983
    Ребят напомните в пошлом " неудачном". Сезоне кроме Челси. И манч помойки. Кто то что то выиграл нет ?? Арсенал или ливерпуль ? А второеиместо считается в лч ??

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  9. staryi-eblan 26.08.2018 20:49 # staryi-eblan
    Звиздец, мля. Обзоры теперь нигде не посмотришь, cyка. Сразу же блокируют английские матчи, гниды

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  10. chebrec 26.08.2018 20:49 # chebrec
    Портовые обрыганы скулить начали
    Всё идёт по плану

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  11. chelsea1983 26.08.2018 20:49 # chelsea1983
    Ребят напомните в пошлом " неудачном". Сезоне кроме Челси. И манч помойки. Кто то что то выиграл нет ??

    (ответить)

  12. van-der-slav 26.08.2018 20:48 # van-der-slav
    Пенсы опять берут чемпик а в следующем сезоне опять опускюатся на дно, конфликты с тренером и все по кругу

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  13. seva 26.08.2018 20:48 # seva
    всего плохого пенсам в ЛЕ и местным пенсоживотным по жизни
    биопенсы наверное и запамятовали за своим аxвенным троллингом, что им скоро стартовать в турнире второсортников, бомжи одноклеточные

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  14. hollywood-hoe 26.08.2018 20:46 # hollywood-hoe
    валмин сын дурной шлюхи и наркомана

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  15. only--liverpool 26.08.2018 20:44 # only--liverpool
    И да... никогда не употребляйте "Великие" о Челси... этим вы оскорбляете заслуги действительно Великих клубов.

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  16. staryi-eblan 26.08.2018 20:44 # staryi-eblan
    Алонсо действительно слабущий защитник. Его практически все обходят, как замороженного, но он умудряется забивать в разы больше Марсело

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  17. shearer1 26.08.2018 20:42 # shearer1
    Судью в ЧШ.
    Алонсо - три матча дисквы за нырок

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  18. multazar 26.08.2018 20:42 # multazar
    вижу снова обливаете колбасных. что ж, наверное они того заслуживают.

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  19. hollywood-hoe 26.08.2018 20:41 # hollywood-hoe
    завтра еще скам ничейку сговняет и вобще норм начало

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  20. kontorres 26.08.2018 20:39 # kontorres
    Еще одна порция мочи в безпися! Тупой астер считал Алонсо днищем) а он каждый раз ссыт на его еплет ведя Челси вперед!
    Четкая победа, четкая игра вырисовывается! Бля пока все охуенно! И лысого на бутылку мендеш посадил! Всем добра!
    ПыСы: Колбасные чет тоже в огне, видимо с портовыми педегами за титул поборемся!

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