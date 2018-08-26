"Челси" побеждает на выезде "Ньюкасл"
Реализованный пенальти и автогол соперника помогли "Челси" обыграть на выезде "Ньюкасл" со счетом 1:2 и продлить свою 100-процентную серию на старте нового сезона.
Главный тренер "сорок" Рафаэль Бенитес устроил дебюты для Федерико Фернандеса, Фабиана Шера и Ки Сун Юна. Место на острие атак занял Саломон Рондон.
У "синих" с первых минут появились Матео Ковачич и Эден Азар, заменив Росса Баркли и Виллиана.
В начальной стадии матча хозяева оказались совершенно лишены мяча — преимущество гостей по владению было четырехкратным. Однако оказываемое "Челси" давление было недостаточным — удары в створ отсутствовали напрочь.
Свой первый точный удар "Челси" нанес лишь на 36-й минуте. Это бил Педро из пределов штрафной после передачи увлекшегося финтами Азара, однако Мартин Дубравка справился.
"Ньюкасл", конечно, атаковал меньше, однако Рондон трудился в поте лица и держал защитников "синих" в напряжении, однажды очень опасно пробив головой рядом со штангой.
Во втором тайме гости продолжили давить, безраздельно владея мячом, а вот "сороки" отвечать совсем перестали, хотя в обороне по-прежнему были компактны.
На 71-й минуте Антонио Рюдигер, не видя развития атаки, отважился на дальний удар метров с 30 и сотряс перекладину.
Прошло еще пять минут, и "Челси" заработал пенальти. Шер не смог чисто отобрать мяч у Маркоса Алонсо в штрафной, и рефери назначил 11-метровый, который был четко реализовал Азаром — 0:1.
Однако "Ньюкасл" уступал в счете недолго, потому что уже на 82-й минуте Деандре Йедлин достаточно грязно оставил не у дел Оливье Жиру и выполнил подачу к ближней штанге, где Хоселу сыграл на опережение и головой послал мяч в ворота — 1:1.
Гости явно не желали упускать победу и из последних сил пошли вперед. И на 86-й минуте Жиру с Алонсо исправились. Маркос сделал скидку после подачи со штрафного, а Маркос нанес удар в дальний угол ворот, слегка подправленный Йедлином — 1:2.
Как ни старались гости, но избежать поражения уже не смогли. "Синие" уверенно довели дело до победы.
Матч выдался достаточно тяжелым для "Челси", однако команда Маурицио Сарри имела преимущество по всем компонентам, а потому язык не повернется назвать эту победу незаслуженной. "Синие" продлили свою 100-процентную серию и присоединились к лидирующей группе.
"Ньюкасл" — "Челси". Отчет о матче
26.08.2018 19:55
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Последние комментарии:
Когда там жеребьевка Лиги Чемпионов?
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Лол, итого, лишь год спустя бестолковка безвизга осилила факт, что шмарата - кривоногое испанское бревно. Есть свет в конце тоннеля.
(ответить)
всем пенсам перед сном ах ах ах. привыкайте к теме
https://www.youtube.com/watch?v=NcNO_YDZOS4
(ответить)
Сможет ли "Манчестер Сити" защитить чемпионство в Премьер-Лиге после завоевания титула в сезоне 2017/18?
Да 3604 голубей
Нет 15003 адекват
(ответить)
Рускоязычные вы твари))) На Русском сайте))))) Клоуны!!!
(ответить)
скоро Интер - Торино, вот настоящий футбол подьехал!
(ответить)
Скорей бы матч с портовыми отморами
Раз и навсегда утопить местных обрыгов бестрофейных в их же желчи и моче!
(ответить)
Ребят напомните в пошлом " неудачном". Сезоне кроме Челси. И манч помойки. Кто то что то выиграл нет ?? Арсенал или ливерпуль ? А второеиместо считается в лч ??
(ответить)
Звиздец, мля. Обзоры теперь нигде не посмотришь, cyка. Сразу же блокируют английские матчи, гниды
(ответить)
Портовые обрыганы скулить начали
Всё идёт по плану
(ответить)
Ребят напомните в пошлом " неудачном". Сезоне кроме Челси. И манч помойки. Кто то что то выиграл нет ??
(ответить)
Пенсы опять берут чемпик а в следующем сезоне опять опускюатся на дно, конфликты с тренером и все по кругу
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всего плохого пенсам в ЛЕ и местным пенсоживотным по жизни
биопенсы наверное и запамятовали за своим аxвенным троллингом, что им скоро стартовать в турнире второсортников, бомжи одноклеточные
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валмин сын дурной шлюхи и наркомана
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И да... никогда не употребляйте "Великие" о Челси... этим вы оскорбляете заслуги действительно Великих клубов.
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Алонсо действительно слабущий защитник. Его практически все обходят, как замороженного, но он умудряется забивать в разы больше Марсело
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Судью в ЧШ.
Алонсо - три матча дисквы за нырок
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вижу снова обливаете колбасных. что ж, наверное они того заслуживают.
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завтра еще скам ничейку сговняет и вобще норм начало
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Еще одна порция мочи в безпися! Тупой астер считал Алонсо днищем) а он каждый раз ссыт на его еплет ведя Челси вперед!
Четкая победа, четкая игра вырисовывается! Бля пока все охуенно! И лысого на бутылку мендеш посадил! Всем добра!
ПыСы: Колбасные чет тоже в огне, видимо с портовыми педегами за титул поборемся!
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