Триппьер подражает Дэвиду Бекхэму

Правый защитник "Тоттенхэма" Киран Триппьер признался, что хочет быть похож на легенду "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Дэвида Бекхэма.

В свое время Бекхэм был королем стандартов в Премьер-Лиге, также забивая ключевые голы и в национальной команде. Этим летом Триппьер слегка приблизился к величию Дэвида, отличившись в матче Чемпионата Мира с Хорватией и заслужив сравнения с кумиром.



По словам Кирана, он все детство провел, пересматривая игровые эпизоды с участием Бекхэма, а в ближайшем будущем хотел бы выйти на один уровень с легендой "Манчестер Юнайтед".



"Когда я был помоложе, я постоянно смотрел ролики с участием Бекса. Его кроссы, его длинные передачи, игру в короткий пас. И, разумеется, исполнение им стандартов".



"В этом плане я наблюдал только за ним и Андреа Пирло. Он всегда был моим идолом, я рос на его игре и всегда хотел быть на него похож. Конечно, я даже не близок к его уровню сейчас, но я хочу как минимум попытаться", - сообщил Триппьер Daily Mirror.