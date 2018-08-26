"Ливерпуль" нанял специалиста по аутам

Трент Александер-Арнольд Внимание Юргена Клоппа к деталям привело к появлению в "Ливерпулю" специалиста по аутам.

Датский тренер Томас Гроннемарк провел последние 15 лет, изучая конкретно этот компонент игры. Самого большого успеха специалиси добился в "Мидтьюлланде": вбросы мяча из аута прямо в штрафную стали фирменной фишкой команды в сезоне 2015/16.

"Мидтьюлланд" доказал, что длинные ауты могут стать грозным оружием, особенно если игрок выполняет их с правильной техникой, точностью и тактической осведомленностью".

"Очень важно, чтобы это был планирующий бросок. Если вы подбросите мяч слишком высоко, соперник легко с ним справится. Если сделаете все правильно, то сможете увеличить шансы на гол", - говорил Гроннемарк несколько лет назад.

Работа Томаса не осталась без внимания Клоппа, утверждает Liverpool Echo. Гроннемарк уже получил назначение в клуб на неполный рабочий день, и будет помогать "красным" с этим аспектом игры.




Метки Ливерпуль, тренеры

Автор foxmcfc   

Дата 26.08.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1155

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Последние комментарии:




  1. godlike 26.08.2018 18:47 # godlike
    но ведь клопп уже есть

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  2. gerrard08 26.08.2018 18:36 # gerrard08
    У нас же есть уже 2 аутиста - мурена и ловрен, нах еще?

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  3. vyrentz 26.08.2018 18:36 # vyrentz
    Команда развивается...

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  4. electric 26.08.2018 18:17 # electric
    Просто т о п а р и

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  5. kylixgunner 26.08.2018 18:17 # kylixgunner
    лол кек чебурек

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