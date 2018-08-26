"Ливерпуль" нанял специалиста по аутам
Внимание Юргена Клоппа к деталям привело к появлению в "Ливерпулю" специалиста по аутам.
Датский тренер Томас Гроннемарк провел последние 15 лет, изучая конкретно этот компонент игры. Самого большого успеха специалиси добился в "Мидтьюлланде": вбросы мяча из аута прямо в штрафную стали фирменной фишкой команды в сезоне 2015/16.
"Мидтьюлланд" доказал, что длинные ауты могут стать грозным оружием, особенно если игрок выполняет их с правильной техникой, точностью и тактической осведомленностью".
"Очень важно, чтобы это был планирующий бросок. Если вы подбросите мяч слишком высоко, соперник легко с ним справится. Если сделаете все правильно, то сможете увеличить шансы на гол", - говорил Гроннемарк несколько лет назад.
Работа Томаса не осталась без внимания Клоппа, утверждает Liverpool Echo. Гроннемарк уже получил назначение в клуб на неполный рабочий день, и будет помогать "красным" с этим аспектом игры.
26.08.2018 18:00
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Последние комментарии:
но ведь клопп уже есть
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У нас же есть уже 2 аутиста - мурена и ловрен, нах еще?
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Команда развивается...
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Просто т о п а р и
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лол кек чебурек
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