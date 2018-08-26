"Ливерпуль" нанял специалиста по аутам

Внимание Юргена Клоппа к деталям привело к появлению в "Ливерпулю" специалиста по аутам.

Датский тренер Томас Гроннемарк провел последние 15 лет, изучая конкретно этот компонент игры. Самого большого успеха специалиси добился в "Мидтьюлланде": вбросы мяча из аута прямо в штрафную стали фирменной фишкой команды в сезоне 2015/16.



"Мидтьюлланд" доказал, что длинные ауты могут стать грозным оружием, особенно если игрок выполняет их с правильной техникой, точностью и тактической осведомленностью".



"Очень важно, чтобы это был планирующий бросок. Если вы подбросите мяч слишком высоко, соперник легко с ним справится. Если сделаете все правильно, то сможете увеличить шансы на гол", - говорил Гроннемарк несколько лет назад.



Работа Томаса не осталась без внимания Клоппа, утверждает Liverpool Echo. Гроннемарк уже получил назначение в клуб на неполный рабочий день, и будет помогать "красным" с этим аспектом игры.