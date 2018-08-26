Фабиньо рассказал о своей адаптации в "Ливерпуле"

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо рассказал, как проходит его адаптация в мерсисайдском клубе.

Перебравшись этим летом на "Энфилд" за 43 миллиона фунтов, Фабиньо все еще вынужден ждать своего дебюта в Премьер-Лиге, а на матчи против "Кристал Пэлас" и "Брайтона" даже не попал в число запасных.



Тем не менее, 24-летний бразилец не унывает и объясняет отсутствие игровой практики на старте сезона привыканием к новой обстановке и новому стилю игры.



"Я осознаю, что здесь иной игровой стиль, нежели в "Монако". Там два игрока в полузащите, тогда как в "Ливерпуле" обычно три. Мои партнеры по полузащите помогают мне советами и наставлениями. Как и защитники".



"Я заранее знал, что меня ждут перемены, но я чувствую, что хорошо адаптировался. Мне очень помогают советы других игроков, и мне кажется, я был неплох в предсезонный период".



"И хотя схемы "Монако" и "Ливерпуля" слегка отличаются, есть и похожие черты. "Монако" переходит из обороны в атаку похожим образом. Думаю, в этом отношении две эти команды можно сравнивать. Они очень быстро переходят от одной стадии игры к другой и обладают очень быстрыми игрокам впереди".



"Надеюсь, я буду здесь таким же важным игроком, как и в "Монако", — сообщил Фабиньо Liverpool Echo.