Бенитес определился со своим будущим в апреле

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес не возобновит переговоры о новом контракте до весны.

Известно, что Бенитес остался недоволен трансферной кампанией "сорок" этим летом. Рафаэль не раз угрожал покинуть клуб, тем более что его контракт истекает уже в конце сезона.



Испанец хочет узнать, какой будет реакция владельца Майка Эшли в зимнее трансферное окно, и сделает ли "Ньюкасл" те приобретения, на которых он настаивает уже целый год. В апреле Бенитес оценит ситуацию и даст ответ насчет своего будущего.



"Все то, что произошло летом, нужно забыть. Когда мы поговорим о новом контракте? Может быть, в апреле. У нас много времени, чтобы сделать это".



"Сейчас мы должны сосредоточиться на нашей игре и подготовке к матчам. Потом мы поймем, что нам делать в зимнее окно. Усилим мы состав или нет? Сейчас давать ответ очень рано", - цитирует Бенитеса The Telegraph.