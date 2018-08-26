Майкл Кин получил небольшой перелом черепа

Майкл Кин "Эвертон" объявил, что защитник Майкл Кин, увезенный в госпиталь прямо с матча Премьер-Лиги против "Борнмута", получил небольшой перелом черепа.

Напомним, в концовке вчерашнего поединка, завершившегося вничью 2:2, Кин головами столкнулся со своим партнером по команде Идриссой Гейе. Медики несколько минут колдовали над Майклом, который на носилках и в кислородной маске отправился в госпиталь.

После матча главный тренер "ирисок" Марку Силва выразил надежду, что его подопечный избежит повреждения, однако отделаться испугом или хотя бы просто сотрясением 25-летнему англичанину не удалось.

Сегодня мерсисайдский клуб сообщил, что в черепе у Кина была обнаружена трещина. К счастью, такого рода травма не требует хирургического вмешательства и заживет сама по себе.

Ближайшие три-четыре недели Майкл не сможет тренироваться и играть — Кину настрого запрещен контакт головой с чем-либо.



Метки Кин, травмы, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2018 15:00

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  1. coon4 26.08.2018 15:15 # coon4
    Не страшно, все равно в башке мозгов нет, как у фанатов колбасни

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  2. danny949494 26.08.2018 15:13 # danny949494
    Последний шанс для Зума заиграть на высоком уровне.

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