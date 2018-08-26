Давид Луис покинул бы "Челси", если бы остался Конте

Защитник "Челси" Давид Луис признался, что ему пришлось бы покинуть "Стэмфорд Бридж", если бы в клубе остался Антонио Конте.

В заключительные месяцы работы в Англии Конте переругался со значительной частью игроков "Челси". Если бы Антонио продлил свое пребывание на "Стэмфорд Бридж", из клуба пришлось бы уйти не только Виллиану, но и его соотечественнику Луису.



"Все понимает, что если бы тренер остался, мне с высокой долей вероятности пришлось бы покинуть клуб и отправиться в другое место. Самое главное, что сейчас я здесь. Я счастлив быть в "Челси", - приводит слова Луиса Sky Sports.