Миньоле по-прежнему хочет уйти из "Ливерпуля"

Симон Миньоле Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле заявил, что не будет довольствоваться статусом второго вратаря. Бельгиец по-прежнему хочет сменить клуб.

Накануне "красные" отправили конкурента Миньоле Лориса Кариуса в турецкий "Бешикташ". Там антигерой финала Лиги Чемпионов проведет как минимум два сезона на правах аренды.

Отъезд Кариуса повышает Миньоле до статуса второго голкипера команды, однако Симон хочет получать игровую практику и не собирается сидеть за спиной Аллисона.

"Уход Кариуса ничего не изменил для меня. Я хочу играть на постоянной основе, а роль второго вратаря это исключает. Мы не разговаривали на эту тему с "Ливерпулем", поэтому я не знаю, где буду играть в будущем", - сообщил Миньоле HLN.




Метки Ливерпуль, Миньоле

Автор foxmcfc   

Дата 26.08.2018 13:00

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  1. pistolero-lfc 26.08.2018 13:13 # pistolero-lfc
    да пошёл ты

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  2. electric 26.08.2018 13:03 # electric
    В аснл ему. Там практика будет.

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  3. chebrec 26.08.2018 13:02 # chebrec
    Ахахахахахаха

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