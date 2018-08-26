Миньоле по-прежнему хочет уйти из "Ливерпуля"
Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле заявил, что не будет довольствоваться статусом второго вратаря. Бельгиец по-прежнему хочет сменить клуб.
Накануне "красные" отправили конкурента Миньоле Лориса Кариуса в турецкий "Бешикташ". Там антигерой финала Лиги Чемпионов проведет как минимум два сезона на правах аренды.
Отъезд Кариуса повышает Миньоле до статуса второго голкипера команды, однако Симон хочет получать игровую практику и не собирается сидеть за спиной Аллисона.
"Уход Кариуса ничего не изменил для меня. Я хочу играть на постоянной основе, а роль второго вратаря это исключает. Мы не разговаривали на эту тему с "Ливерпулем", поэтому я не знаю, где буду играть в будущем", - сообщил Миньоле HLN.
26.08.2018 13:00
Просмотров: 453
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
да пошёл ты
(ответить)
В аснл ему. Там практика будет.
(ответить)
Ахахахахахаха
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий