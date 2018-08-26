Миньоле по-прежнему хочет уйти из "Ливерпуля"

Голкипер "Ливерпуля" Симон Миньоле заявил, что не будет довольствоваться статусом второго вратаря. Бельгиец по-прежнему хочет сменить клуб.

Накануне "красные" отправили конкурента Миньоле Лориса Кариуса в турецкий "Бешикташ". Там антигерой финала Лиги Чемпионов проведет как минимум два сезона на правах аренды.



Отъезд Кариуса повышает Миньоле до статуса второго голкипера команды, однако Симон хочет получать игровую практику и не собирается сидеть за спиной Аллисона.



"Уход Кариуса ничего не изменил для меня. Я хочу играть на постоянной основе, а роль второго вратаря это исключает. Мы не разговаривали на эту тему с "Ливерпулем", поэтому я не знаю, где буду играть в будущем", - сообщил Миньоле HLN.