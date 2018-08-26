Абрахэм решил остаться в "Челси"

Тэмми Абрахэм Нападающий Тэмми Абрахэм отказался от перехода в "Астон Виллу", решив побороться за место в составе в "Челси".

Ожидалось, что до конца лета Абрахэм проследует в "Астон Виллу" на правах аренды. В услугах Тэмми был лично заинтересован рулевой бирмингемского клуба Стив Брюс.

Боссы "Челси" тоже были не против отъезда Абрахэма на "Вилла Парк", однако сам нападающий предпочел остаться на "Стэмфорд Бридж", утверждает в эксклюзивном материале Daily Mirror.

Тэмми считает, что переезд в Чемпионшип не позволит ему выйти на новый уровень. 20-летний англичанин готов остаться в "Челси", где ему уготована роль третьего нападающего после Альваро Мораты и Оливье Жиру.




Метки Абрахэм, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 26.08.2018 12:00

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  1. pistolero-lfc 26.08.2018 13:14 # pistolero-lfc
    если сложить все положительные качества Жиру, Мората и Абрахама, то можно получить Батшуайши

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  2. carrick-16 26.08.2018 12:38 # carrick-16
    На новый уровень ему поможет выйти скамейка членчи

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  3. boavista 26.08.2018 12:07 # boavista
    Мальчик с яйцами.

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