Абрахэм решил остаться в "Челси"
Нападающий Тэмми Абрахэм отказался от перехода в "Астон Виллу", решив побороться за место в составе в "Челси".
Ожидалось, что до конца лета Абрахэм проследует в "Астон Виллу" на правах аренды. В услугах Тэмми был лично заинтересован рулевой бирмингемского клуба Стив Брюс.
Боссы "Челси" тоже были не против отъезда Абрахэма на "Вилла Парк", однако сам нападающий предпочел остаться на "Стэмфорд Бридж", утверждает в эксклюзивном материале Daily Mirror.
Тэмми считает, что переезд в Чемпионшип не позволит ему выйти на новый уровень. 20-летний англичанин готов остаться в "Челси", где ему уготована роль третьего нападающего после Альваро Мораты и Оливье Жиру.
26.08.2018 12:00
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если сложить все положительные качества Жиру, Мората и Абрахама, то можно получить Батшуайши
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На новый уровень ему поможет выйти скамейка членчи
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Мальчик с яйцами.
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