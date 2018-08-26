Абрахэм решил остаться в "Челси"

Нападающий Тэмми Абрахэм отказался от перехода в "Астон Виллу", решив побороться за место в составе в "Челси".

Ожидалось, что до конца лета Абрахэм проследует в "Астон Виллу" на правах аренды. В услугах Тэмми был лично заинтересован рулевой бирмингемского клуба Стив Брюс.



Боссы "Челси" тоже были не против отъезда Абрахэма на "Вилла Парк", однако сам нападающий предпочел остаться на "Стэмфорд Бридж", утверждает в эксклюзивном материале Daily Mirror.



Тэмми считает, что переезд в Чемпионшип не позволит ему выйти на новый уровень. 20-летний англичанин готов остаться в "Челси", где ему уготована роль третьего нападающего после Альваро Мораты и Оливье Жиру.