Муто отказался от перехода в "Челси"

Нападающий "Ньюкасла" Йосинори Муто рассказал, что несколько лет назад отказался от перехода в "Челси".

В июле "сороки" заплатили 9.5 миллионов фунтов "Майнцу" за 26-летнего Муто, который в прошлом сезоне забил 10 голов с учетом всех соревнований, а ранее этим летом участвовал со сборной Японии на Чемпионате Мира в России.



В преддверии домашнего для "сорок" матча Премьер-Лиги против "Челси" японец поведал, что это будет особенная игра для него, ведь он вполне мог оказаться в стане соперника.



"Мне было 22, когда я получил предложение из "Челси". В то время я не чувствовал, что их тренер действительно хочет заполучить меня или нуждается во мне".



"Думаю, они просто хотели подписать молодого игрока с потенциалом и затем отправить его в аренду, чтобы помочь им развиваться. Вместо этого я захотел остаться в клубе, чтобы помочь развиваться себе".



"Я хотел чувствовать, что могу и сам прогрессировать, шаг за шагом. Поэтому-то я и не воспользовался этой возможностью".



"Конечно, играть против "Челси" — это странное ощущение. У них великолепный клуб, они действительно сильны. Но если мы будем едины как команда, тогда они нам по зубам. Нам очень нужны эти три очка. Если я смогу сделать свой вклад, забив гол или отдав передачу, это будет великолепный уикенд", — сообщил Муто The Telegraph.