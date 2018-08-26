Муто отказался от перехода в "Челси"

Йосинори Муто Нападающий "Ньюкасла" Йосинори Муто рассказал, что несколько лет назад отказался от перехода в "Челси".

В июле "сороки" заплатили 9.5 миллионов фунтов "Майнцу" за 26-летнего Муто, который в прошлом сезоне забил 10 голов с учетом всех соревнований, а ранее этим летом участвовал со сборной Японии на Чемпионате Мира в России.

В преддверии домашнего для "сорок" матча Премьер-Лиги против "Челси" японец поведал, что это будет особенная игра для него, ведь он вполне мог оказаться в стане соперника.

"Мне было 22, когда я получил предложение из "Челси". В то время я не чувствовал, что их тренер действительно хочет заполучить меня или нуждается во мне".

"Думаю, они просто хотели подписать молодого игрока с потенциалом и затем отправить его в аренду, чтобы помочь им развиваться. Вместо этого я захотел остаться в клубе, чтобы помочь развиваться себе".

"Я хотел чувствовать, что могу и сам прогрессировать, шаг за шагом. Поэтому-то я и не воспользовался этой возможностью".

"Конечно, играть против "Челси" — это странное ощущение. У них великолепный клуб, они действительно сильны. Но если мы будем едины как команда, тогда они нам по зубам. Нам очень нужны эти три очка. Если я смогу сделать свой вклад, забив гол или отдав передачу, это будет великолепный уикенд", — сообщил Муто The Telegraph.



Метки Муто, Ньюкасл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2018 11:00

Количество просмотров Просмотров: 339

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. funkyfresh 26.08.2018 11:23 # funkyfresh
    дорожечку будешь?

    (ответить)

  2. chr1s8rown 26.08.2018 11:05 # chr1s8rown
    касл 2 - щельси - 0

    (ответить)

  3. asnural 26.08.2018 11:02 # asnural
    Кто это?

    (ответить)

  4. hollywood-hoe 26.08.2018 11:01 # hollywood-hoe
    ебать потеря

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: