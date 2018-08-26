Руни считает, что в плохой игре Погба виноват сам Поль, а не Моуриньо

Экс-капитан "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что полузащитник "красных дьяволов" Поль Погба сам ответственен за свою невыразительную игру и не должен перекладывать вину на главного тренера Жозе Моуриньо.

Как и в прошлом сезоне, игра Погба на старте новой кампании сильно контрастирует с тем, что Поль показывал в составе сборной Франции на Чемпионате Мира в России. Моуриньо нещадно критикуют за то, что он никак не может заставить своего самого дорогостоящего игрока показывать классный футбол.



Однако Руни, ныне выступающий за "Ди Си Юнайтед", убежден, что Моуриньо здесь ни при чем, и Погба в первую очередь должен разобраться в себе.



"Он великолепный игрок, но он должен сделать это ради себя — взять ответственность и признать, что только он сам отвечает за свою игру. Если они выиграют титул, то он будет главным игроком, который поспособствует этому".



"Ходит много разговоров о том, что Моуриньо должен найти к нему подход и научиться выжимать из него максимум, но на самом деле Погба должен делать это ради себя. Он должен доказать, что соответствует уровню, чтобы помогать "Манчестер Юнайтед", — сообщил Руни CNN World Sport.