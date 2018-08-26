Рэмси отложил вопрос со своим будущим до января

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси принял решение отложить вопрос со своим будущим до января.

Напомним, действующий контракт Рэмси истекает уже в конце этого сезона. Все попытки клуба склонить к новой сделке игрока, которому главный тренер Унаи Эмери отводит ключевую роль в своих планах, не увенчались успехом.



Основная проблема заключается в том, что "канонирам" никак не удается удовлетворить запросы 27-летнего валлийца по зарплате, который желает получать на уровне Месута Озила — свыше 300 тысяч фунтов в неделю.



Столь выгодный контракт Озил получил прошлой зимой, когда "Арсенал" был вынужден потратиться на немецкого плеймейкера из-за риска лишиться его летом безо всякой компенсации.



Как стало известно Daily Mail, теперь похожу стратегию избрал уже Рэмси. Аарон посмотрит, насколько щедрым будет клуб в январе и как сильно захочет избежать того, чтобы он ушел с "Эмирейтс" свободным агентом.



Добавим, что уже в январе Рэмси сможет начать переговоры с заинтересованными клубами Европы, не спрашивая на то разрешения у "Арсенала", и даже заключить предварительный контракт. Аарон надеется, что это подстегнет "канониров" к тому, чтобы сделать ему более заманчивое предложение.