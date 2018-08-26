3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 26 августа тремя поединками продолжится 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

УОТФОРД — КРИСТАЛ ПЭЛАС 15:30



Перед стартом сезона "Уотфорд" записывали в числе главных аутсайдеров, однако две победы в двух матчах определенно подняли уровень оптимизма на "Викаридж Роад". "Кристал Пэлас" в своем предыдущем поединке уступил дома "Ливерпулю", однако Рой Ходжсон находит этот результат несправедливым из-за судейства и, наверняка, ожидает, что поражение по-хорошему разозлит его подопечных. "Шершни" выиграли только две из 16 последних встреч с "орлами", уступив 10 раз.



Нападающий "Уотфорда" Стефана Окака возобновил тренировки после травмы ноги, но его форма вызывает вопросы. Мигель Бритос, Натаниэль Чалоба, Том Клеверли и Жерар Деулофеу вне игры.



Аарон Ван-Биссака приступает к дисквалификации, поэтому его место справа в обороне "Пэлас" должен занять Джоэл Уорд. Коннор Уикхэм близок к тому, чтобы сыграть свой первый матч за 21 последний месяц.



ФУЛХЭМ — БЕРНЛИ 18:00



"Бернли" едва ли прибудет на "Крэйвен Коттадж" в идеальном состоянии. Позади у "бордовых" очередной утомительный матч в Лиге Европы — завершившийся поражением выезд в Афины к "Олимпиакосу". Это обстоятельство заметно повышает шансы "Фулхэма" одержать свою первую победу в новом сезоне и попытаться нащупать свою игру в атаке, ведь пока "дачники" забили только один гол в двух первых матчах. Последний раз эти соперники пересекались друг с другом в сезоне Чемпионшипа 2015/16, когда обе встречи выиграл "Бернли" на своем пути в Премьер-Лигу.



Новичок "Фулхэма" Алфи Моусон продолжает восстанавливаться после операции на колене. Флойд Эите и Тим Рим также отсутствуют, но Денис Одои возвращается после дисквалификации.



В старт "Бернли" могут вернуться Джо Харт, Мэтт Лоутон, Джеймс Тарковски, Аарон Леннон и Эшли Вествуд, отдохнувшие против "Олимпиакоса".



НЬЮКАСЛ — ЧЕЛСИ 18:00 Онлайн-трансляция



Несмотря на изначальные опасения, "Челси" очень ярко стартовал при Маурицио Сарри и пока имеет максимально возможное количество очков в своем активе. Очередной победой "синие" могут лишь подтвердить свой статус андердога чемпионской гонки. "Ньюкаслу" не позавидуешь — набрав только одно очко, "сороки" ждут в гости "Челси", а в следующем туре отправятся к "Манчестер Сити". На стороне подопечных Рафаэля Бенитеса статистика, ведь "Ньюкасл" не знает поражений уже в пяти домашних матчах Премьер-Лиги против "Челси", и четыре из них — это победы.



Вингер "Ньюкасла" Кенеди пропустит этот матч из-за условий своей аренды. Деандре Йедлин залечил колено.



Впервые в сезоне в старте "Челси" может появиться Эден Азар, хотя Сарри заранее предупредил, что бельгиец по-прежнему не готов провести матч целиком. Сеск Фабрегас остается в лазарете.