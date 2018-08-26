"Челси" отрицает, что Абрамович выставил клуб на продажу
"Челси" незамедлительно опроверг появившиеся в прессе слухи о том, что владелец Роман Абрамович выставил клуб на продажу за 2 миллиарда фунтов.
В свежем выпуске The Sunday Times был опубликован материал о том, что Абрамович нанял американский банк Raine Group, чтобы отыскать покупателя на "синих" по установленной цене.
Raine Group заработал репутацию надежного посредника, когда в 2015 году помог "Манчестер Сити" привлечь инвестиции China Media Capital в размере 265 млн. фунтов в обмен на 13-процентную долю акций в клубе.
Однако Evening Standard и Daily Mirror, ссылаясь на свои источники на "Стэмфорд Бридж", отрицают, что Абрамович выставил на продажу клуб, который он приобрел в 2003 году за 140 млн. фунтов. Роман не намерен расставаться со своим активом.
Отметим, что слухи насчет возможной продажи "Челси" появляются не в первый раз. Лишь в июне пресса сообщала, что Абрамович отклонил предложение в 2 млрд. фунтов от богатейшего человека Британии в лице Джима Ратклиффа.
Отправной точкой, когда стали возникать подобного рода слухи, является финал Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед" в мае, который Абрамович был вынужден пропустить из-за визовых проблем. По слухам, британские власти попросили российского бизнесмена объяснить происхождение своего капитана, в ответ на что Роман сделал себе израильский паспорт и свернул проект по строительству нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж".
26.08.2018 08:00
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крутой бизнес, купить за 140 млн, продать за 2000 млн; своих денег он особо не вкладывал, а что вкладывал - возвращалось, иначе были бы санкции УЕФА
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