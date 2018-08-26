Сарри рассказал о своей работе в "Челси"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри рассказал, как сильно он погружен в работу и каким образом собирается перестроить игру "синих".

Приняв управление командой из рук соотечественника Антонио Конте на старте предсезонного периода, Сарри смог полностью отстраниться от трансферных вопросов и сосредоточиться на работе с имеющимся материалом.



Как признается 59-летний итальянец, он практически не покидает базу клуба в Кобхэме и лишь в прошлое воскресенье выбрался в центр Лондона, пользуясь тем, что "Челси" играл дома против "Арсенала".



"Я не могу выключиться из работы. За 40 дней здесь я провел лишь один в Лондоне, потому что в данный момент у меня нет времени для этого. Мы должны были готовиться к сезону, не обладая игроками, поэтому первая часть сезона выглядела заведомо сложной для меня".



"Но я не могу выключиться. Никогда. Я всегда думаю о своей команде, о сыгранном матче или о следующем матче. Таким образом я работаю в футболе. День, когда я позволил себе заняться кое-чем другим, был днем, когда мы играли с "Арсеналом". Я задержался в Лондоне. Я совершил длительную прогулку по центру — и встретил множество людей из Неаполя, которые хотят поговорить о футболе", — цитирует Сарри Daily Mirror.



Упомянутый Сарри матч против "Арсенала" "синие" выиграли со счетом 3:2, а неделей ранее разгромили "Хаддерсфилд" (0:3), однако Маурицио по-прежнему считает, что его новой команде может потребоваться несколько месяцев, чтобы научиться играть по новому. В первую очередь это касается действий в обороне.



"Мы работаем над обороной каждую неделю, и я не переживаю на этот счет, потому что, когда я прихожу в новую команду, то проблемы в оборонительной фазе на протяжении двух-трех месяцев — обычное дело. Поэтому, думаю, это нормально. Почему? Потому что непросто изменить свое сознание".



"Если ты привык обороняться, глядя на оппонента, а я прошу тебя обороняться, глядя только на мяч, то в 18 лет может быть легче перестроиться. Если тебе 28, и ты на протяжении 10 лет играл иначе, то это не так просто. Поэтому ты должен полностью изменить свое сознание. Мне кажется, в этой команде у меня очень умные игроки, поэтому они могут прибавить за месяц. Они смогут очень хорошо перестроиться за один-два месяца, не более".



"В концовке первого тайма против "Арсенала" у нас возникали разрывы в линиях, поэтому было невозможно прессинговать и возвращать мяч. Мы немедленно столкнулись с проблемами. Но я все равно думаю, что лучше играть так, как хочу я".



"Играя с оглядкой на мяч, а не на соперника, ты зависишь только от себя. Ты не зависишь от соперника. Думаю, это очень просто, и это позволяет тебе занимать очень высокую позицию на поле. Иначе ты становишься зависим от движений соперника".



"Я не исключаю какой-либо компромисс, но для меня лучше, когда я играю в свой футбол. Не знаю, буду ли я очень хорошим тренером, играя иначе. Думаю, владелец клуба знает мой стиль. Если они позвонили мне 40 дней назад, значит они хотят видеть мой футбол здесь. Это непросто, но я постараюсь", — приводит слова Сарри The Guardian.