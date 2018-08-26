Фред: "В раздевалке "Юнайтед" отличная атмосфера"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред заверил, что с атмосферой в раздевалке его команды все в порядке.
На старте нового сезона "красные дьяволы" не выглядят цельным коллективом, в прошлый уикенд уступив "Брайтону" со счетом 3:2. Кажется, игрокам не хватает взаимопонимания не только друг с другом, но и с главным тренером Жозе Моуриньо.
Однако бразильский новичок "Юнайтед" призывает не делать поспешных выводов после одного неудачного результата. По словам Фреда, в раздевалке команды царит гармония.
"Пресса ведь любит сплетничать, верно? Однако у нас в раздевалке отличная атмосфера".
"С момента моего перехода я не видел никаких разногласий между кем-либо в клубе — ни в раздевалке, ни на поле. Наоборот, каждый старается помочь друг другу".
"Это нормально, что люди нападают на нас после поражения, потому что у нас отличная команда, а клуб является гигантом в Европе. Это нормально, что они высказываются", — сообщил Фред ESPN.
26.08.2018 07:00
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