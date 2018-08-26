Клопп назвал Кариуса "великолепным голкипером"

Лорис Кариус Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп проводил хвалебной речью голкипера Лориса Кариса в аренду в "Бешикташ".

В субботу вечером Кариус завершил свой переход в "Бешикташ" на правах аренды, рассчитанной на два года и предусматривающей обязательство по выкупу. Если Лорис заиграет в Турции, то на "Энфилд" уже не вернется.

Двумя грубейшими ляпами в финале Лиги Чемпионов против "Реала" в мае Лорис настроил против себя значительную долю болельщиков "Ливерпуля" — фанаты счастливы, что теперь ворота их команды защищает Алиссон, а не Кариус. Однако Клопп считает, что "красные" попрощались с "великолепным голкипером".

"Мы попрощались еще вчера. Он очень предвкушает этот вызов, так что все хорошо. Это хорошо для него. Я правда думаю, что Лорис великолепный голкипер, и он в очень хорошем возрасте для голкипера".

"Сейчас многие люди говорят о нашей прибавившей обороне и о том, насколько хорош был Алиссон в трех последних матчах, но в большинстве матчей, когда мы уже были хороши, а Алиссона здесь еще не было, именно Лорис стоял в воротах, и он сделал много хорошего".

"Посмотрев на "Бешикташ", я увидел весьма опытную команду. Думаю, у них хорошие шансы выиграть лигу в Турции, и это классно. Теперь они получили действительно хорошего голкипера, и я рад за него. Он сам тоже рад этой возможности", — цитирует Клоппа Sky Sports.



Метки Бешикташ, Кариус, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2018 06:00

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  1. scouser2005 26.08.2018 06:50 # scouser2005
    Все верно. Кариус отлично стоял на воротах вплоть до финала ЛЧ.

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