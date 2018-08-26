Майкл Кин госпитализирован с травмой головы

Защитник "Эвертона" Майкл Кин был госпитализирован после травмы головы, полученной в субботнем матче Премьер-Лиги против "Борнмута".

В субботу "вишенки" и "ириски" разыграли яркий спектакль с двумя красными карточками и четырьмя голами — 2:2. Среди отличившихся игроков оказался и 25-летний Кин.



Однако уже в компенсированное время матча Майкл головами столкнулся со своим партнером по команде Идриссой Гейе. Доктора около шести минут колдовали над англичанином, который затем сразу же отправился в госпиталь — на носилках и в кислородной маске.



"Надеюсь, там ничего серьезного. Он отправился в госпиталь. Я жду новостей. Это неприятная вещь для нас", — цитирует главного тренера "Эвертона" Марку Силву BBC.