Клоппу не одобряет пижонский трюк Алиссона
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, ему не сильно понравился пижонский трюк голкипера Алиссона в матче против "Брайтона".
Когда во втором тайме субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде" "чайки" стали добавлять и оказывать давление на соперника, Алиссон проявил железные нервы, издевательски перебросив мяч через Антони Нокара возле дальней линии штрафной площади.
Клопп, чья команда неоднократно страдала от вратарских ошибок в предыдущие сезоны, не сильно обрадовался трюку своего первого номера, но готов простить Алиссона — ведь тот бразилец и надежно справился со своей основной работой.
"Действительно. Похоже на то, что Алиссон стал недостающим элементом в нашем пазле. Мы заранее знали, что он станет великолепным приобретением для нас. Конечно, это вселяет в него уверенность".
"Некоторые люди думали, что он не привык к игре при стандартах, ведь он бразилец и приехал из Италии, но он великолепно командует обороной, и поэтому мы его пригласили".
"Этот его трюк — не слишком круто. У меня были некоторые центральные защитники — вроде Матса Хуммельса — которые вытворяли такие же вещи".
"Как вы убедились, Алиссон очень хороший голкипер! Но его сейв понравился мне больше, чем его трюк!"
"Определенно, мне нужно привыкнуть к этому. Это было зрелищное действие. Мне оно не нужно! Но у меня никогда не было бразильского голкипера, поэтому, возможно, я должен привыкнуть к этому", — цитирует Клоппа BBC.
You can't do that Alisson, these guys have families. pic.twitter.com/SluINM75ca— Utkarsh Joshi (@UtkarshJos) 25 августа 2018 г.
25.08.2018 23:15
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Последние комментарии:
Супер!
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Охереть))) я не увидел сразу что через себя перекинул.... жеееееееесть.... реально лютый топарь
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Закончит как Кариус
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клопповник пижонский одобрянский?
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Лучше пусть с ебалом своим какой-то трюк сделает, а то кажется оттуда вот-вот червь вылезет
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Да он просто решил поиздеваться. Почему нет если умеет.
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А мне понравился
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