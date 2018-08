Клоппу не одобряет пижонский трюк Алиссона

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, ему не сильно понравился пижонский трюк голкипера Алиссона в матче против "Брайтона".

Когда во втором тайме субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде" "чайки" стали добавлять и оказывать давление на соперника, Алиссон проявил железные нервы, издевательски перебросив мяч через Антони Нокара возле дальней линии штрафной площади.



Клопп, чья команда неоднократно страдала от вратарских ошибок в предыдущие сезоны, не сильно обрадовался трюку своего первого номера, но готов простить Алиссона — ведь тот бразилец и надежно справился со своей основной работой.



"Действительно. Похоже на то, что Алиссон стал недостающим элементом в нашем пазле. Мы заранее знали, что он станет великолепным приобретением для нас. Конечно, это вселяет в него уверенность".



"Некоторые люди думали, что он не привык к игре при стандартах, ведь он бразилец и приехал из Италии, но он великолепно командует обороной, и поэтому мы его пригласили".



"Этот его трюк — не слишком круто. У меня были некоторые центральные защитники — вроде Матса Хуммельса — которые вытворяли такие же вещи".



"Как вы убедились, Алиссон очень хороший голкипер! Но его сейв понравился мне больше, чем его трюк!"



"Определенно, мне нужно привыкнуть к этому. Это было зрелищное действие. Мне оно не нужно! Но у меня никогда не было бразильского голкипера, поэтому, возможно, я должен привыкнуть к этому", — цитирует Клоппа BBC.





