Клоппу не одобряет пижонский трюк Алиссона

Алиссон Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, ему не сильно понравился пижонский трюк голкипера Алиссона в матче против "Брайтона".

Когда во втором тайме субботнего матча Премьер-Лиги на "Энфилде" "чайки" стали добавлять и оказывать давление на соперника, Алиссон проявил железные нервы, издевательски перебросив мяч через Антони Нокара возле дальней линии штрафной площади.

Клопп, чья команда неоднократно страдала от вратарских ошибок в предыдущие сезоны, не сильно обрадовался трюку своего первого номера, но готов простить Алиссона — ведь тот бразилец и надежно справился со своей основной работой.

"Действительно. Похоже на то, что Алиссон стал недостающим элементом в нашем пазле. Мы заранее знали, что он станет великолепным приобретением для нас. Конечно, это вселяет в него уверенность".

"Некоторые люди думали, что он не привык к игре при стандартах, ведь он бразилец и приехал из Италии, но он великолепно командует обороной, и поэтому мы его пригласили".

"Этот его трюк — не слишком круто. У меня были некоторые центральные защитники — вроде Матса Хуммельса — которые вытворяли такие же вещи".

"Как вы убедились, Алиссон очень хороший голкипер! Но его сейв понравился мне больше, чем его трюк!"

"Определенно, мне нужно привыкнуть к этому. Это было зрелищное действие. Мне оно не нужно! Но у меня никогда не было бразильского голкипера, поэтому, возможно, я должен привыкнуть к этому", — цитирует Клоппа BBC.




Метки Алиссон, Брайтон, Клопп, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2018 23:15

Количество просмотров Просмотров: 1840

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Последние комментарии:




  1. sisyazavr 26.08.2018 00:56 # sisyazavr
    Супер!

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  2. only--liverpool 26.08.2018 00:38 # only--liverpool
    Охереть))) я не увидел сразу что через себя перекинул.... жеееееееесть.... реально лютый топарь

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  3. fc-oil 26.08.2018 00:21 # fc-oil
    Закончит как Кариус

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  4. gidro-met 26.08.2018 00:06 # gidro-met
    клопповник пижонский одобрянский?

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  5. hollywood-hoe 25.08.2018 23:34 # hollywood-hoe
    Лучше пусть с ебалом своим какой-то трюк сделает, а то кажется оттуда вот-вот червь вылезет

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  6. scouser2005 25.08.2018 23:32 # scouser2005
    Да он просто решил поиздеваться. Почему нет если умеет.

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  7. electric 25.08.2018 23:27 # electric
    А мне понравился

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