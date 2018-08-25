Фекир: "Только "Ливерпуль" знает, почему я не перешел"

Набиль Фекир Плеймейкер "Лиона" Набиль Фекир заявил, что только "Ливерпуль" знает истинную причину, почему его переезд на "Энфилд" этим летом не случился.

Согласно слухам, переход Фекира к "красным" незадолго до ЧМ-2018 был настолько близок, что Набиль не только договорился об условиях личного контракта, но и записал приветственное интервью клубному телеканалу "Ливерпуля".

Вернувшись к выступлениям за "Лион" и поспособствовав победе 2:0 над "Страсбуром" в субботу, 25-летний француз заверил, что эта история осталась для него позади. Набиль отказался назвать причину сорвавшегося трансфера, однако "Ливерпулю" она хорошо известна.

"Да, я полностью переварил несостоявшийся переход в "Ливерпуль". Такие вещи случаются. Теперь уже ничего не изменить. Нужно жить дальше. Это древняя история для меня".

"Я слышал кое-какие вещи, почему переход не состоялся. Однако настоящую причину знают только они ("Ливерпуль")", — цитирует Фекира ESPN.



Метки Ливерпуль, Лион, Фекир

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2018 22:25

Количество просмотров Просмотров: 792

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  1. thierryhenry14 25.08.2018 23:27 # thierryhenry14
    Канабис в крови нашли

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  2. brown-ale 25.08.2018 22:51 # brown-ale
    Да и фиг с ним. Где бы он играл сегодня? Сидел бы рядом с Фабиньо на трибунах!

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  3. chelsealondon 25.08.2018 22:35 # chelsealondon
    Топаря жуткого упустили....

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