Лорис Кариус перешел в "Бешикташ"

Лорис Кариус "Ливерпуль" официально подтвердил отъезд голкипера Лориса Кариуса в аренду в "Бешикташ" на два года.

В прошлом сезоне Кариус получил возможность закрепиться в качестве первого номера "красных", однако в заключительном матче кампании — финале Лиги Чемпионов против "Реала" — Лорис с треском провалился, совершив две результативных ошибки.

С тех пор болельщики и медиа устроили настоящую травлю 25-летнему немцу, смакуя его ляпы в предсезонных матчах. Главному тренеру Юргену Клоппу не оставалось ничего другого, кроме как потратиться на приглашение Алиссона из "Ромы".

Перспектива сражаться с Симоном Миньоле за роль дублера Алиссона не устроила Кариуса, и тот решил ускользнуть из под пристального внимания публики и уехал выступать в Турцию.

Два года аренды Лориса обойдутся "Бешикташу" в 2.25 миллиона фунтов. Также турецкому клубу придется выкупить трансфер Лориса летом 2020 за 7 млн. фунтов, если будут соблюдены критерии по сыгранным матчам и участию в еврокубках. По слухам, "Ливерпуль" получил и право на 20% с последующей перепродажи Кариуса.

Добавим, что за два года на "Энфилде" экс-голкипер "Майнца" провел 49 матчей.



Метки аренда, Бешикташ, Кариус, Ливерпуль, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2018 21:45

Количество просмотров Просмотров: 1563

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 25.08.2018 23:21 # manutd-20champ
    жалко топарика

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  2. mr-ololo 25.08.2018 23:08 # mr-ololo
    Нах топаря отдали? Кто будет божить теперь?

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  3. hollywood-hoe 25.08.2018 22:46 # hollywood-hoe
    Уебище

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  4. imfake 25.08.2018 22:13 # imfake
    "Попахивает протекцией и непотизмом, ведь клопецо откровенно тащит своего протеже в состав"

    именно так должны были сказать залупульцы в момент перехода Кариуса в портовый бомжатник, если, конечно, вообще знали бы такие слова. но эти глупые приматы настолько зомбированы клопом, что каждое его слово готовы возводить в заповедь, попутно кукарекая какой он топ

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  5. chelseafanmd 25.08.2018 22:12 # chelseafanmd
    лицо всех колбас в финале ЛЧ

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  6. seva 25.08.2018 22:11 # seva
    ах ах пидр инстаграмный. важнейший матч в жизни просрал

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  7. blackdreamer 25.08.2018 21:59 # blackdreamer
    осталось сплавить хендерсона и лет 10 можно не начинать чемп и отдавать апл сразу лфк
    ну и по традиции стакан пинсам

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  8. electric 25.08.2018 21:55 # electric
    Ахахааа аха

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  9. jesus33 25.08.2018 21:50 # jesus33
    Мразотный клуб эти портовые шлюхи конечно, не поддержали парня, а по сути убили его.

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  10. chelsealondon 25.08.2018 21:47 # chelsealondon
    Топаря конечно отдали...

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