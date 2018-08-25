Лорис Кариус перешел в "Бешикташ"
"Ливерпуль" официально подтвердил отъезд голкипера Лориса Кариуса в аренду в "Бешикташ" на два года.
В прошлом сезоне Кариус получил возможность закрепиться в качестве первого номера "красных", однако в заключительном матче кампании — финале Лиги Чемпионов против "Реала" — Лорис с треском провалился, совершив две результативных ошибки.
С тех пор болельщики и медиа устроили настоящую травлю 25-летнему немцу, смакуя его ляпы в предсезонных матчах. Главному тренеру Юргену Клоппу не оставалось ничего другого, кроме как потратиться на приглашение Алиссона из "Ромы".
Перспектива сражаться с Симоном Миньоле за роль дублера Алиссона не устроила Кариуса, и тот решил ускользнуть из под пристального внимания публики и уехал выступать в Турцию.
Два года аренды Лориса обойдутся "Бешикташу" в 2.25 миллиона фунтов. Также турецкому клубу придется выкупить трансфер Лориса летом 2020 за 7 млн. фунтов, если будут соблюдены критерии по сыгранным матчам и участию в еврокубках. По слухам, "Ливерпуль" получил и право на 20% с последующей перепродажи Кариуса.
Добавим, что за два года на "Энфилде" экс-голкипер "Майнца" провел 49 матчей.
25.08.2018 21:45
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жалко топарика
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Нах топаря отдали? Кто будет божить теперь?
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Уебище
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"Попахивает протекцией и непотизмом, ведь клопецо откровенно тащит своего протеже в состав"
именно так должны были сказать залупульцы в момент перехода Кариуса в портовый бомжатник, если, конечно, вообще знали бы такие слова. но эти глупые приматы настолько зомбированы клопом, что каждое его слово готовы возводить в заповедь, попутно кукарекая какой он топ
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лицо всех колбас в финале ЛЧ
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ах ах пидр инстаграмный. важнейший матч в жизни просрал
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осталось сплавить хендерсона и лет 10 можно не начинать чемп и отдавать апл сразу лфк
ну и по традиции стакан пинсам
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Ахахааа аха
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Мразотный клуб эти портовые шлюхи конечно, не поддержали парня, а по сути убили его.
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Топаря конечно отдали...
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