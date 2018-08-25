Лорис Кариус перешел в "Бешикташ"

"Ливерпуль" официально подтвердил отъезд голкипера Лориса Кариуса в аренду в "Бешикташ" на два года.

В прошлом сезоне Кариус получил возможность закрепиться в качестве первого номера "красных", однако в заключительном матче кампании — финале Лиги Чемпионов против "Реала" — Лорис с треском провалился, совершив две результативных ошибки.



С тех пор болельщики и медиа устроили настоящую травлю 25-летнему немцу, смакуя его ляпы в предсезонных матчах. Главному тренеру Юргену Клоппу не оставалось ничего другого, кроме как потратиться на приглашение Алиссона из "Ромы".



Перспектива сражаться с Симоном Миньоле за роль дублера Алиссона не устроила Кариуса, и тот решил ускользнуть из под пристального внимания публики и уехал выступать в Турцию.



Два года аренды Лориса обойдутся "Бешикташу" в 2.25 миллиона фунтов. Также турецкому клубу придется выкупить трансфер Лориса летом 2020 за 7 млн. фунтов, если будут соблюдены критерии по сыгранным матчам и участию в еврокубках. По слухам, "Ливерпуль" получил и право на 20% с последующей перепродажи Кариуса.



Добавим, что за два года на "Энфилде" экс-голкипер "Майнца" провел 49 матчей.