Эмери отрицает конфликт с Озилом

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери объяснил, что отсутствие Месута Озила в заявке на матч с "Вест Хэмом" связано лишь с болезнью игрока.

После того, как Озила не оказалось в заявке на дерби Лондона, издание ESPN распространило информацию о конфликте, который якобы возник между игроком и тренером на одной из последних тренировок.



Комментируя победу 3:1, Эмери рассказал, что это абсолютная ложь. Унаи заверил, что немец пропустил матч исключительно по состоянию здоровья.



"Никаких проблем с Месутом у меня нет. Это все неправда. Я не знаю, кто и самое главное зачем распространяет эти слухи, но если вы спросите меня или нашего доктора, то мы ответим, что он болеет".



"Он не тренировался, потому что ему нужно было отлеживаться дома. Сегодня он чувствовал себя уже лучше, а перед игрой даже зашел в раздевалку", - цитирует Эмери Reuters.