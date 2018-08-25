"Ливерпуль" минимально переиграл "Брайтон" и возглавил Премьер-Лигу

Мохамед Салах "Ливерпуль" захватил лидерство в Премьер-Лиге, одержав третью кряду победу в новом сезоне и снова без пропущенных голов — 1:0 над "Брайтоном".

Главный тренер "красных" Юрген Клопп выпустил тех же 11 игроков на третий матч кряду. Фабиньо вновь не попал в заявку.

"Чайки" недосчитались Льюиса Данка, поэтому его место в обороне занял Леон Балогун. Ив Буссума появился вместо Паскаля Гросса.

Уже в самом начале матча "Ливерпуль" создал два отличных момента, но Садио Мане пробил рядом со штангой, а удар Роберто Фирмино головой был блестяще отражен голкипером гостей Мэттью Райаном.

На 15-й минуте "Брайтон" выручила уже перекладина, которая приняла на себя удар Трента Александер-Арнольда со штрафного.

Хозяева продолжали давить и в середине тайма все-таки открыли счет, наказав соперника за потерю мяча на своей половине поля. Получив передачу от Фирмино на краю штрафной площади, Мохамед Салах пробил в касание низом с левой ноги — 1:0.

В дальнейшем "красные" слегка ослабили хватку и позволили "чайкам" немного почувствовать мяч — правда, угрозы гости не создавали. Столь же неторопливая игра продолжилась и после перерыва. "Ливерпуль" хотел забить второй гол, но предпочитал не рисковать.

"Брайтон" начал раскрываться лишь в заключительной стадии матча, понимая, что иначе избежать поражения не удастся. На 89-й минуте гости создали роскошный момент, но Алиссон отразил сложнейший удар головой Гросса.

Несмотря на поражение, "Брайтон" подтвердил свою репутацию команды, умеющей обороняться и создавать проблемы даже самому грозному сопернику. "Ливерпуль" одержал достаточно осторожную победу, не погнавшись за вторым голом, однако "красных" можно понять — с Алиссоном и Виргилом Ван Дейком они могут себе это позволить.

"Ливерпуль" — "Брайтон". Отчет о матче



Метки Брайтон, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2018 21:25

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Последние комментарии:




  1. liverfun 25.08.2018 21:49 # liverfun
    В следующие выходные в лестере матч потяжелее будет, надеюсь там повезет больше чем сегодня, главное на перерыв на сборные уйти в хорошем положении в таблице

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  2. fowler9 25.08.2018 21:48 # fowler9
    Мда, весь фапел смотрит скучный, унылый матл Ливапула

    А по итогу: 1место 9 очей и 3 сухаря
    Топари!

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  3. narcot 25.08.2018 21:48 # narcot
    21.08.2018 13:38 #
    keita

    АПЛ постепенно превращается в чемпионат 2-х команд. Уж очень большая пропасть между МС/ЛФК и другими командами. Вангую анбиттен обоих до очной встречи, где и определится фаворит в борьбе за золото
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/64701/?c=1#c6705056

    (ответить)

  4. quavo 25.08.2018 21:47 # quavo
    Болелы ливера напоминают гунерастов 5 летней давности , которые отмечали чемпик до рождества и так года 3, эти на теже грабли наступают, не долго терпеть осталось

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  5. sellman 25.08.2018 21:46 # sellman
    С каких пор дети гор и ормены начали разбираться в тонкостях футбола?

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  6. rentv 25.08.2018 21:44 # rentv
    quavo, сраный ты биомусор,я тебе сука сказал, чтобы ты сегодня на сайте был. Пидор мне уже уходить надо, а я на тебя не поссал ещё.

    Ебаный никчёмный нарик. небось опять в ссанине обдолбанный валяешься.

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  7. gavriil 25.08.2018 21:44 # gavriil
    Рамзес в матче с Брайтон сделал обводок больше чем Азар за весь сезон.

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  8. seva 25.08.2018 21:43 # seva
    только хочется начинать хотя бы не ненавидеть членче а наоборот смотреть яркие матчи с новым не ссыкливым тренером, как прочитав высеры местных пенсомразей сразу это желание отпадает. Вперед Ньюкасл, епать членче

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  9. gavriil 25.08.2018 21:42 # gavriil
    Пенсионеры, хватит с фейков порочить доброе имя болельщика Ливерпуля.

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  10. olegxit 25.08.2018 21:42 # olegxit
    Очень хорошечное снотворное.. "ливерпул".. рекомендую.

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  11. kos9k 25.08.2018 21:41 # kos9k
    унылая игра во 2-м тайме, пздц
    да и отскочили по сути благодаря Алиссону
    один вопрос-какого хуя мариновали на лавке Шакири со Старриджем и оставили на поле Милнера? весь центр был прое6ан во 2-м тайме вчистую, но радует одно, что это начало сезона и имеем максимум очков из возможных. кстати, Елага сказал, что Бувач подписал новый контракт и мол скоро вернется, это правда или банальный бред?

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  12. sausage 25.08.2018 21:41 # sausage
    Завтра Рафа чемпионшиповским составом поимеет Челси и пенсы заведут свою шарманку "Сарри аут".

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  13. girasimus 25.08.2018 21:40 # girasimus
    Опять вымученная победа, но победа на классе. Всё же играли с недавними ебырями МЮ.

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  14. gavriil 25.08.2018 21:38 # gavriil
    Прощай, Лорис. Удачи!

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  15. sausage 25.08.2018 21:37 # sausage
    Алиссон раскрасил этот унылый матч (2 тайм) своими выебонами. Походу ещё насмотримся на его выкрутасы. В принципе пох, главное тащил бы, как в конце.

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  16. scouser2005 25.08.2018 21:37 # scouser2005
    Безвиз. Ну ты знаешь...

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  17. moneymaker 25.08.2018 21:35 # moneymaker
    этот сезон войдет в историю Ливерпуля. (нет)

    (ответить)

  18. daikirai 25.08.2018 21:35 # daikirai
    Просто храни https://sinceliverpoollastwonatrophy.co.uk/

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  19. rentv 25.08.2018 21:34 # rentv
    Quavo, ты тут сучара?

    Нужно на кого нибудь пар выпустить перед вечерним моционом

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  20. don-antonio 25.08.2018 21:34 # don-antonio
    с Алиссоном и Виргилом Ван Дейком они могут себе это позволить.


    Источник: http://fapl.ru/posts/64798/

    да, видели мы пожарчики от первого

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