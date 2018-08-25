"Ливерпуль" минимально переиграл "Брайтон" и возглавил Премьер-Лигу

"Ливерпуль" захватил лидерство в Премьер-Лиге, одержав третью кряду победу в новом сезоне и снова без пропущенных голов — 1:0 над "Брайтоном".

Главный тренер "красных" Юрген Клопп выпустил тех же 11 игроков на третий матч кряду. Фабиньо вновь не попал в заявку.



"Чайки" недосчитались Льюиса Данка, поэтому его место в обороне занял Леон Балогун. Ив Буссума появился вместо Паскаля Гросса.



Уже в самом начале матча "Ливерпуль" создал два отличных момента, но Садио Мане пробил рядом со штангой, а удар Роберто Фирмино головой был блестяще отражен голкипером гостей Мэттью Райаном.



На 15-й минуте "Брайтон" выручила уже перекладина, которая приняла на себя удар Трента Александер-Арнольда со штрафного.



Хозяева продолжали давить и в середине тайма все-таки открыли счет, наказав соперника за потерю мяча на своей половине поля. Получив передачу от Фирмино на краю штрафной площади, Мохамед Салах пробил в касание низом с левой ноги — 1:0.



В дальнейшем "красные" слегка ослабили хватку и позволили "чайкам" немного почувствовать мяч — правда, угрозы гости не создавали. Столь же неторопливая игра продолжилась и после перерыва. "Ливерпуль" хотел забить второй гол, но предпочитал не рисковать.



"Брайтон" начал раскрываться лишь в заключительной стадии матча, понимая, что иначе избежать поражения не удастся. На 89-й минуте гости создали роскошный момент, но Алиссон отразил сложнейший удар головой Гросса.



Несмотря на поражение, "Брайтон" подтвердил свою репутацию команды, умеющей обороняться и создавать проблемы даже самому грозному сопернику. "Ливерпуль" одержал достаточно осторожную победу, не погнавшись за вторым голом, однако "красных" можно понять — с Алиссоном и Виргилом Ван Дейком они могут себе это позволить.



"Ливерпуль" — "Брайтон". Отчет о матче