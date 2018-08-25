"Ливерпуль" минимально переиграл "Брайтон" и возглавил Премьер-Лигу
"Ливерпуль" захватил лидерство в Премьер-Лиге, одержав третью кряду победу в новом сезоне и снова без пропущенных голов — 1:0 над "Брайтоном".
Главный тренер "красных" Юрген Клопп выпустил тех же 11 игроков на третий матч кряду. Фабиньо вновь не попал в заявку.
"Чайки" недосчитались Льюиса Данка, поэтому его место в обороне занял Леон Балогун. Ив Буссума появился вместо Паскаля Гросса.
Уже в самом начале матча "Ливерпуль" создал два отличных момента, но Садио Мане пробил рядом со штангой, а удар Роберто Фирмино головой был блестяще отражен голкипером гостей Мэттью Райаном.
На 15-й минуте "Брайтон" выручила уже перекладина, которая приняла на себя удар Трента Александер-Арнольда со штрафного.
Хозяева продолжали давить и в середине тайма все-таки открыли счет, наказав соперника за потерю мяча на своей половине поля. Получив передачу от Фирмино на краю штрафной площади, Мохамед Салах пробил в касание низом с левой ноги — 1:0.
В дальнейшем "красные" слегка ослабили хватку и позволили "чайкам" немного почувствовать мяч — правда, угрозы гости не создавали. Столь же неторопливая игра продолжилась и после перерыва. "Ливерпуль" хотел забить второй гол, но предпочитал не рисковать.
"Брайтон" начал раскрываться лишь в заключительной стадии матча, понимая, что иначе избежать поражения не удастся. На 89-й минуте гости создали роскошный момент, но Алиссон отразил сложнейший удар головой Гросса.
Несмотря на поражение, "Брайтон" подтвердил свою репутацию команды, умеющей обороняться и создавать проблемы даже самому грозному сопернику. "Ливерпуль" одержал достаточно осторожную победу, не погнавшись за вторым голом, однако "красных" можно понять — с Алиссоном и Виргилом Ван Дейком они могут себе это позволить.
"Ливерпуль" — "Брайтон". Отчет о матче
25.08.2018 21:25
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Последние комментарии:
В следующие выходные в лестере матч потяжелее будет, надеюсь там повезет больше чем сегодня, главное на перерыв на сборные уйти в хорошем положении в таблице
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Мда, весь фапел смотрит скучный, унылый матл Ливапула
А по итогу: 1место 9 очей и 3 сухаря
Топари!
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21.08.2018 13:38 #
keita
АПЛ постепенно превращается в чемпионат 2-х команд. Уж очень большая пропасть между МС/ЛФК и другими командами. Вангую анбиттен обоих до очной встречи, где и определится фаворит в борьбе за золото
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/64701/?c=1#c6705056
(ответить)
Болелы ливера напоминают гунерастов 5 летней давности , которые отмечали чемпик до рождества и так года 3, эти на теже грабли наступают, не долго терпеть осталось
(ответить)
С каких пор дети гор и ормены начали разбираться в тонкостях футбола?
(ответить)
quavo, сраный ты биомусор,я тебе сука сказал, чтобы ты сегодня на сайте был. Пидор мне уже уходить надо, а я на тебя не поссал ещё.
Ебаный никчёмный нарик. небось опять в ссанине обдолбанный валяешься.
(ответить)
Рамзес в матче с Брайтон сделал обводок больше чем Азар за весь сезон.
(ответить)
только хочется начинать хотя бы не ненавидеть членче а наоборот смотреть яркие матчи с новым не ссыкливым тренером, как прочитав высеры местных пенсомразей сразу это желание отпадает. Вперед Ньюкасл, епать членче
(ответить)
Пенсионеры, хватит с фейков порочить доброе имя болельщика Ливерпуля.
(ответить)
Очень хорошечное снотворное.. "ливерпул".. рекомендую.
(ответить)
унылая игра во 2-м тайме, пздц
да и отскочили по сути благодаря Алиссону
один вопрос-какого хуя мариновали на лавке Шакири со Старриджем и оставили на поле Милнера? весь центр был прое6ан во 2-м тайме вчистую, но радует одно, что это начало сезона и имеем максимум очков из возможных. кстати, Елага сказал, что Бувач подписал новый контракт и мол скоро вернется, это правда или банальный бред?
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Завтра Рафа чемпионшиповским составом поимеет Челси и пенсы заведут свою шарманку "Сарри аут".
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Опять вымученная победа, но победа на классе. Всё же играли с недавними ебырями МЮ.
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Прощай, Лорис. Удачи!
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Алиссон раскрасил этот унылый матч (2 тайм) своими выебонами. Походу ещё насмотримся на его выкрутасы. В принципе пох, главное тащил бы, как в конце.
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Безвиз. Ну ты знаешь...
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этот сезон войдет в историю Ливерпуля. (нет)
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Просто храни https://sinceliverpoollastwonatrophy.co.uk/
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Quavo, ты тут сучара?
Нужно на кого нибудь пар выпустить перед вечерним моционом
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с Алиссоном и Виргилом Ван Дейком они могут себе это позволить.
Источник: http://fapl.ru/posts/64798/
да, видели мы пожарчики от первого
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