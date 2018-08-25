Эмери счастлив после первой победы в "Арсенале"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери поделился своей радостью после первой победы на новом месте работы, но признал, что у команды еще слишком много проблем.
В равном матче на "Эмирейтс" "канониры" дожали своих соседей из "Вест Хэма", обеспечив результат в заключительные 15 минут встречи (3:1). Эмери доволен тремя набранными очками, но понимает, что "Арсенал" должен прибавить.
"Нам было важно набрать три очка, особенно после двух поражений на старте. Я увидел много позитивных моментов в игре, но остаются аспекты, в которых нам нужно прибавить".
"Игроки, вышедшие на замену, сегодня сделали разницу. Перед вторым таймом мы договорились, что начнем играть сбалансированнее, потому что в первом мы пропускали слишком много контратак. Я счастлив и надеюсь, что победа добавит команде уверенности. Это очень важный результат", - сообщил Эмери BBC.
25.08.2018 19:55
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