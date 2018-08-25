"Арсенал" одержал первую победу при Эмери

"Арсенал" набрал свои первые очки при Унаи Эмери, отпраздновав волевую победу над "Вест Хэмом" в домашних стенах со счетом 3:1.

Месут Озил внезапно приболел и не попал в заявку "канониров". Его место в стартовом составе занял Аарон Рэмси. Других перестановок относительно поражения 3:2 от "Челси" тренер Унаи Эмери не сделал.



В старте "молотобойцев" можно было наблюдать четырех новых лиц: Иссу Диопа, Райана Фредерикса, Карлоса Санчеса и Мичейла Антонио.



"Арсенал" сразу же показал свои хозяйские повадки и на 11-й минуте создал опаснейший момент. Голкипер гостей Лукаш Фабиански отразил перед собой мяч после плотного удара Генриха Мхитаряна из пределов штрафной, а Рэмси результативно сыграл на добивании — правда, из офсайда, что и зафиксировали арбитры.



"Вест Хэм" оживился и ответил рядом своих атак. Хорош был удар Марко Арнаутовича с острого угла, но пришелся со внешней стороны сетки.



А на 25-й минуте "молотобойцы" и вовсе открыли счет. Арнаутович протащил мяч до подступов к штрафной, обыгрался с Фелипе Андерсоном и великолепно пробил в нижний угол ворот — 1:0.



"Арсенал" помчался отыгрываться и спустя пять минут сравнял счет. После прострела Эктора Беллерина мяч прошел через гущу игроков и достался Начо Монреалю на дальнем краю вратарской. Испанец имел уйму времени, чтобы принять передачу и вторым касанием поразить цель — 1:1.



Вскоре "канониры" провели еще несколько неплохих атак, однако постепенно этот порыв ослаб, и "Вест Хэм" снова стал отвечать. В самой концовке тайма на отличную позицию внутри штрафной выскочил Роберт Снодграсс, но пробил прямо в Петра Чеха.



Во втором таймы команды обменивались ударами, но для голкиперов не возникало сложных задач. Лишь на 68-й минуте Чеху пришлось напрячься, когда бил Андерсон, но Шкодран Мустафи помог Петру отстоять свои ворота.



На 70-й минуте "Арсенал" все-таки вышел вперед. Появившийся на замену Александр Лакасетт, стоя спиной к воротам, пытался сделать передачу верхом на партнера внутри штрафной, но попал в Диопа, от которого мяч отскочил в ворота — 2:1.



Автогол Диопа надломил гостей, которые практически бросили играть. "Канониры" раз за разом приближались к третьему голу и в компенсированное время добились своего. Получив мяч с фланга прямо перед воротами, Данни Уэлбек просто расстрелял Фабиански — 3:1.



"Арсенал", наконец, набрал свои первые очки в Премьер-Лиге при Унаи Эмери. "Канониры" вновь продемонстрировали уязвимость своей обороне, но в характере и несгибаемости им не занимать. У "Вест Хэма" с этим имеются проблемы.



"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче