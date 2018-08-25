"Арсенал" одержал первую победу при Эмери
"Арсенал" набрал свои первые очки при Унаи Эмери, отпраздновав волевую победу над "Вест Хэмом" в домашних стенах со счетом 3:1.
Месут Озил внезапно приболел и не попал в заявку "канониров". Его место в стартовом составе занял Аарон Рэмси. Других перестановок относительно поражения 3:2 от "Челси" тренер Унаи Эмери не сделал.
В старте "молотобойцев" можно было наблюдать четырех новых лиц: Иссу Диопа, Райана Фредерикса, Карлоса Санчеса и Мичейла Антонио.
"Арсенал" сразу же показал свои хозяйские повадки и на 11-й минуте создал опаснейший момент. Голкипер гостей Лукаш Фабиански отразил перед собой мяч после плотного удара Генриха Мхитаряна из пределов штрафной, а Рэмси результативно сыграл на добивании — правда, из офсайда, что и зафиксировали арбитры.
"Вест Хэм" оживился и ответил рядом своих атак. Хорош был удар Марко Арнаутовича с острого угла, но пришелся со внешней стороны сетки.
А на 25-й минуте "молотобойцы" и вовсе открыли счет. Арнаутович протащил мяч до подступов к штрафной, обыгрался с Фелипе Андерсоном и великолепно пробил в нижний угол ворот — 1:0.
"Арсенал" помчался отыгрываться и спустя пять минут сравнял счет. После прострела Эктора Беллерина мяч прошел через гущу игроков и достался Начо Монреалю на дальнем краю вратарской. Испанец имел уйму времени, чтобы принять передачу и вторым касанием поразить цель — 1:1.
Вскоре "канониры" провели еще несколько неплохих атак, однако постепенно этот порыв ослаб, и "Вест Хэм" снова стал отвечать. В самой концовке тайма на отличную позицию внутри штрафной выскочил Роберт Снодграсс, но пробил прямо в Петра Чеха.
Во втором таймы команды обменивались ударами, но для голкиперов не возникало сложных задач. Лишь на 68-й минуте Чеху пришлось напрячься, когда бил Андерсон, но Шкодран Мустафи помог Петру отстоять свои ворота.
На 70-й минуте "Арсенал" все-таки вышел вперед. Появившийся на замену Александр Лакасетт, стоя спиной к воротам, пытался сделать передачу верхом на партнера внутри штрафной, но попал в Диопа, от которого мяч отскочил в ворота — 2:1.
Автогол Диопа надломил гостей, которые практически бросили играть. "Канониры" раз за разом приближались к третьему голу и в компенсированное время добились своего. Получив мяч с фланга прямо перед воротами, Данни Уэлбек просто расстрелял Фабиански — 3:1.
"Арсенал", наконец, набрал свои первые очки в Премьер-Лиге при Унаи Эмери. "Канониры" вновь продемонстрировали уязвимость своей обороне, но в характере и несгибаемости им не занимать. У "Вест Хэма" с этим имеются проблемы.
"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче
25.08.2018 19:00
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Последние комментарии:
Что за прыжки нечеловеческие у Алиссона.
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грех не зайти на сайт во время игры лфк и справить нужду на пинса
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Я хуй знает на че колбасники расчитывают или они думают если они сделали несколько качественных приобреиений что то изменится? К ноябрю опять начнуть насасывать из за такого энергозатратного футбола
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Тьфу на безвиза
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негр крашенный даун еще тот
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ну что за топ))
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Ф А Р А О Н
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Салах снова всем головки описял
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блеать так держать
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Дааа сучки! "Односезонка" в деле!)
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недолго продержались
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Мо Салах, Мо Салах, Мо Салах
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бля, какой же елагин ебанат
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Как же Арнольд ахуенно бьёт, в стиле Коутиньё. Сейчас перекладина.
Вот в прошлом матче Салах решил пробить, так в бестолковку только попал сопернику.
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ручку не засчитали. норм цыгане отработали в кабинетах
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Анука сучки быстро освободили великому Ливерпулю первую строчку!)
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у клопа опять один состав, не умеет немец в ротацию без потери качества, вот так и прое6али все в прошлом сезоне
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бля хочется вьебать комментатору за эту манеру пиздежа
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Ливер все таки победит разгромно, Брайтон самый главный претендент на вылет
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