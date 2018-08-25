"Арсенал" одержал первую победу при Эмери

Начо Монреаль "Арсенал" набрал свои первые очки при Унаи Эмери, отпраздновав волевую победу над "Вест Хэмом" в домашних стенах со счетом 3:1.

Месут Озил внезапно приболел и не попал в заявку "канониров". Его место в стартовом составе занял Аарон Рэмси. Других перестановок относительно поражения 3:2 от "Челси" тренер Унаи Эмери не сделал.

В старте "молотобойцев" можно было наблюдать четырех новых лиц: Иссу Диопа, Райана Фредерикса, Карлоса Санчеса и Мичейла Антонио.

"Арсенал" сразу же показал свои хозяйские повадки и на 11-й минуте создал опаснейший момент. Голкипер гостей Лукаш Фабиански отразил перед собой мяч после плотного удара Генриха Мхитаряна из пределов штрафной, а Рэмси результативно сыграл на добивании — правда, из офсайда, что и зафиксировали арбитры.

"Вест Хэм" оживился и ответил рядом своих атак. Хорош был удар Марко Арнаутовича с острого угла, но пришелся со внешней стороны сетки.

А на 25-й минуте "молотобойцы" и вовсе открыли счет. Арнаутович протащил мяч до подступов к штрафной, обыгрался с Фелипе Андерсоном и великолепно пробил в нижний угол ворот — 1:0.

"Арсенал" помчался отыгрываться и спустя пять минут сравнял счет. После прострела Эктора Беллерина мяч прошел через гущу игроков и достался Начо Монреалю на дальнем краю вратарской. Испанец имел уйму времени, чтобы принять передачу и вторым касанием поразить цель — 1:1.

Вскоре "канониры" провели еще несколько неплохих атак, однако постепенно этот порыв ослаб, и "Вест Хэм" снова стал отвечать. В самой концовке тайма на отличную позицию внутри штрафной выскочил Роберт Снодграсс, но пробил прямо в Петра Чеха.

Во втором таймы команды обменивались ударами, но для голкиперов не возникало сложных задач. Лишь на 68-й минуте Чеху пришлось напрячься, когда бил Андерсон, но Шкодран Мустафи помог Петру отстоять свои ворота.

На 70-й минуте "Арсенал" все-таки вышел вперед. Появившийся на замену Александр Лакасетт, стоя спиной к воротам, пытался сделать передачу верхом на партнера внутри штрафной, но попал в Диопа, от которого мяч отскочил в ворота — 2:1.

Автогол Диопа надломил гостей, которые практически бросили играть. "Канониры" раз за разом приближались к третьему голу и в компенсированное время добились своего. Получив мяч с фланга прямо перед воротами, Данни Уэлбек просто расстрелял Фабиански — 3:1.

"Арсенал", наконец, набрал свои первые очки в Премьер-Лиге при Унаи Эмери. "Канониры" вновь продемонстрировали уязвимость своей обороне, но в характере и несгибаемости им не занимать. У "Вест Хэма" с этим имеются проблемы.

"Арсенал" — "Вест Хэм". Отчет о матче



Метки Арсенал, Вест Хэм, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. mr-s1n1st3r 25.08.2018 20:07 # mr-s1n1st3r
    Что за прыжки нечеловеческие у Алиссона.

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  2. blackdreamer 25.08.2018 20:00 # blackdreamer
    грех не зайти на сайт во время игры лфк и справить нужду на пинса

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  3. quavo 25.08.2018 19:56 # quavo
    Я хуй знает на че колбасники расчитывают или они думают если они сделали несколько качественных приобреиений что то изменится? К ноябрю опять начнуть насасывать из за такого энергозатратного футбола

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  4. scouser2005 25.08.2018 19:56 # scouser2005
    Тьфу на безвиза

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  5. hollywood-hoe 25.08.2018 19:54 # hollywood-hoe
    негр крашенный даун еще тот

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  6. kos9k 25.08.2018 19:53 # kos9k
    ну что за топ))

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  7. electric 25.08.2018 19:53 # electric
    Ф А Р А О Н

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  8. mikkiynwa 25.08.2018 19:53 # mikkiynwa
    Салах снова всем головки описял

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  9. seva 25.08.2018 19:53 # seva
    блеать так держать

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  10. liverpool-kutais 25.08.2018 19:53 # liverpool-kutais
    Дааа сучки! "Односезонка" в деле!)

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  11. hollywood-hoe 25.08.2018 19:52 # hollywood-hoe
    недолго продержались

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  12. mr-s1n1st3r 25.08.2018 19:52 # mr-s1n1st3r
    Мо Салах, Мо Салах, Мо Салах

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  13. only--liverpool 25.08.2018 19:52 # only--liverpool
    Гооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо

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  14. hammersmith 25.08.2018 19:49 # hammersmith
    бля, какой же елагин ебанат

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  15. mr-s1n1st3r 25.08.2018 19:46 # mr-s1n1st3r
    Как же Арнольд ахуенно бьёт, в стиле Коутиньё. Сейчас перекладина.
    Вот в прошлом матче Салах решил пробить, так в бестолковку только попал сопернику.

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  16. electric 25.08.2018 19:44 # electric
    ручку не засчитали. норм цыгане отработали в кабинетах

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  17. liverpool-kutais 25.08.2018 19:44 # liverpool-kutais
    Анука сучки быстро освободили великому Ливерпулю первую строчку!)

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  18. bezviz 25.08.2018 19:40 # bezviz
    у клопа опять один состав, не умеет немец в ротацию без потери качества, вот так и прое6али все в прошлом сезоне

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  19. hollywood-hoe 25.08.2018 19:39 # hollywood-hoe
    бля хочется вьебать комментатору за эту манеру пиздежа

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  20. reams 25.08.2018 19:34 # reams
    Ливер все таки победит разгромно, Брайтон самый главный претендент на вылет

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