Сарри не будет использовать схему Конте

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри заверил, что не будет использовать схему, которая принесла титул его предшественнику Антонио Конте.

В дебютном сезоне на "Стэмфорд Бридж" Конте выиграл Премьер-Лигу, действуя по революционной на тот момент схему 3-4-2-1, которой впоследствии многие стали подражать. Повторить достижение через год Антонио не удалось, поэтому "синие" отправили итальянца в отставку.



Любимой моделью Сарри на старте остается расстановка 4-3-3 и отказываться от нее тренер явно не собирается. Маурицио не будет подражать Конте, даже когда у его команды начнутся проблемы.



"Защитникам сложнее привыкнуть к моей игре, чем нападающим, но нет, я не буду использовать пятерку в обороне. Я играл так пять лет назад, это уже не в моем стиле", - сообщил Сарри Evening Standard.



Еще Маурицио поделился первыми впечатлениями об английском футболе и рассказал, чем Премьер-Лига отличается от Серии А, где он работал ранее.



"В Италии разворачивается война до игры. Но во время матча, особенно если через 20 минут счет уже 2:0, все быстро заканчивается. Здесь до стартового свистка веселье, но на поле случается война. Это мне нравится больше", - добавил Сарри.