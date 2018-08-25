Гвардиола: "Очень хорошее очко"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола остался доволен ничейным результатом в гостях у "Вулверхэмптона" и не стал жаловаться на гол, забитый соперником рукой.
В субботу на "Молинью" чемпионы Премьер-Лиги были далеки от своих лучших кондиций, а гол Вилли Боли на 57-й минуте лишь усугубил их положение. Однако Гвардиола остался доволен проявленным характером и созидательной игрой "горожан", особенно против такого крепкого соперника.
"Это было очень хорошее очко. Мы создавали моменты, но их голкипер совершал сейвы, поэтому сегодня на табло ничья. Мы заранее знали, насколько они хороши в этом сезоне".
"Не буду ни на что жаловаться. Во втором тайме мы совершили четыре, пять, шесть подходов к чужим воротам, но забить всегда сложно. Мы много создали, поэтому я считаю, мы сыграли хорошо".
"В первом тайме Агуэро пробил в штангу — иногда мяч заходит в ворота, иногда нет. Сегодня нам просто не хватило надежности в обороне. Именно поэтому мы позволили им создать несколько моментов, но в целом, если учесть класс соперника, сыграли хорошо. Нужно отдать должное сопернику".
С момента моего прихода сюда три сезона назад мы знали, насколько сложно здесь бывает, особенно когда ты пропускаешь первым, но мы хорошо отреагировали. У соперника быстрые, сильные, хорошие полузащитники, и я приятно удивлен, как мы комбинировали на подступах к штрафной, однако мы не смогли конвертировать это в голы".
"Гол рукой? Это не мое дело. Я не рефери", — сообщил Гвардиола BBC.
25.08.2018 17:00
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Последние комментарии:
Король, гений и благородный человек, не то что хуйло клеп
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Я помню времена, когда еще лет 10 назад тут не было срача, а Михайло не был троллем 80 лвла.
Видимо, все изменилось, когда premiership хакнули, и он стал порносайтом)
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Настоящий альфа, не то что всякие чмоуры и свингеры
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Молодец гвардиола, не жалуется на судейство, в следующий раз повезет, сегодня не их день
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чёто слабо Миха хомячков собрал.
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Один фанат сити сказал, что любит сосать у скаузеров
Тренер говорит что у него хорошее очко
Настоящая пидарастическая команда
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е6ать ору
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эх, михойло-михойло
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МихаЖло ты БАРАН!!!
1. Гвардиола остался проявленным характером
2.Это было очень хорошее очки
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Хорошее очко тугое ахахахаха
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