Гвардиола: "Очень хорошее очко"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола остался доволен ничейным результатом в гостях у "Вулверхэмптона" и не стал жаловаться на гол, забитый соперником рукой.

В субботу на "Молинью" чемпионы Премьер-Лиги были далеки от своих лучших кондиций, а гол Вилли Боли на 57-й минуте лишь усугубил их положение. Однако Гвардиола остался доволен проявленным характером и созидательной игрой "горожан", особенно против такого крепкого соперника.

"Это было очень хорошее очко. Мы создавали моменты, но их голкипер совершал сейвы, поэтому сегодня на табло ничья. Мы заранее знали, насколько они хороши в этом сезоне".

"Не буду ни на что жаловаться. Во втором тайме мы совершили четыре, пять, шесть подходов к чужим воротам, но забить всегда сложно. Мы много создали, поэтому я считаю, мы сыграли хорошо".

"В первом тайме Агуэро пробил в штангу — иногда мяч заходит в ворота, иногда нет. Сегодня нам просто не хватило надежности в обороне. Именно поэтому мы позволили им создать несколько моментов, но в целом, если учесть класс соперника, сыграли хорошо. Нужно отдать должное сопернику".

С момента моего прихода сюда три сезона назад мы знали, насколько сложно здесь бывает, особенно когда ты пропускаешь первым, но мы хорошо отреагировали. У соперника быстрые, сильные, хорошие полузащитники, и я приятно удивлен, как мы комбинировали на подступах к штрафной, однако мы не смогли конвертировать это в голы".

"Гол рукой? Это не мое дело. Я не рефери", — сообщил Гвардиола BBC.



Метки Вулверхэмптон, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1717

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Последние комментарии:




  1. mancityman 25.08.2018 18:22 # mancityman
    Король, гений и благородный человек, не то что хуйло клеп

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  2. pelja 25.08.2018 17:54 # pelja
    Я помню времена, когда еще лет 10 назад тут не было срача, а Михайло не был троллем 80 лвла.
    Видимо, все изменилось, когда premiership хакнули, и он стал порносайтом)

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  3. forester 25.08.2018 17:34 # forester
    Настоящий альфа, не то что всякие чмоуры и свингеры

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  4. liverfun 25.08.2018 17:30 # liverfun
    Молодец гвардиола, не жалуется на судейство, в следующий раз повезет, сегодня не их день

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  5. chelsea-ferrari 25.08.2018 17:27 # chelsea-ferrari
    чёто слабо Миха хомячков собрал.

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  6. mikkiynwa 25.08.2018 17:22 # mikkiynwa
    Один фанат сити сказал, что любит сосать у скаузеров
    Тренер говорит что у него хорошее очко

    Настоящая пидарастическая команда

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  7. kos9k 25.08.2018 17:14 # kos9k
    е6ать ору

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  8. hammersmith 25.08.2018 17:14 # hammersmith
    эх, михойло-михойло

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  9. verh 25.08.2018 17:13 # verh
    МихаЖло ты БАРАН!!!
    1. Гвардиола остался проявленным характером
    2.Это было очень хорошее очки

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  10. only--liverpool 25.08.2018 17:04 # only--liverpool
    Хорошее очко тугое ахахахаха

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