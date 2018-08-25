Гвардиола: "Очень хорошее очко"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола остался доволен ничейным результатом в гостях у "Вулверхэмптона" и не стал жаловаться на гол, забитый соперником рукой.

В субботу на "Молинью" чемпионы Премьер-Лиги были далеки от своих лучших кондиций, а гол Вилли Боли на 57-й минуте лишь усугубил их положение. Однако Гвардиола остался доволен проявленным характером и созидательной игрой "горожан", особенно против такого крепкого соперника.



"Это было очень хорошее очко. Мы создавали моменты, но их голкипер совершал сейвы, поэтому сегодня на табло ничья. Мы заранее знали, насколько они хороши в этом сезоне".



"Не буду ни на что жаловаться. Во втором тайме мы совершили четыре, пять, шесть подходов к чужим воротам, но забить всегда сложно. Мы много создали, поэтому я считаю, мы сыграли хорошо".



"В первом тайме Агуэро пробил в штангу — иногда мяч заходит в ворота, иногда нет. Сегодня нам просто не хватило надежности в обороне. Именно поэтому мы позволили им создать несколько моментов, но в целом, если учесть класс соперника, сыграли хорошо. Нужно отдать должное сопернику".



С момента моего прихода сюда три сезона назад мы знали, насколько сложно здесь бывает, особенно когда ты пропускаешь первым, но мы хорошо отреагировали. У соперника быстрые, сильные, хорошие полузащитники, и я приятно удивлен, как мы комбинировали на подступах к штрафной, однако мы не смогли конвертировать это в голы".



"Гол рукой? Это не мое дело. Я не рефери", — сообщил Гвардиола BBC.