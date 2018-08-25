"Сити" оступился против "Вулверхэмптона"

Эмерик Лапорт "Манчестер Сити" впервые потерял очки в новом сезоне, оступившись в противостоянии с новичком Премьер-Лиги "Вулверхэмптоном" — 1:1.

Стартовый состав "волков" не изменился относительно поражения 2:0 от "Лестера". Адама Траоре вновь остался в запасе.

У "горожан" с первых минут появились Кайл Уолкер и Рахим Стерлинг, заменив Джона Стоунса и Габриэля Жезуса.

Гости откровенно проспали начало матча, лишь на 15-й минуте отметившись простецким ударом Илкая Гюндогана с близкого расстояния, но Руй Патрисиу уверенно отразил мяч.

На 20-й минуте хозяева провели контратаку, в завершении которой Рауль Хименес подправил мяч в ворота Эдерсона у дальней штанги, однако лайнсмен корректно зафиксировал офсайд — гол не был засчитан.

Отделавшись испугом, "Сити" ответил двумя убойными моментами. Сперва Серхио Агуэро пробил в касание со средней дистанции в основание штанги, а спустя минуту Рахим Стерлинг нанес классный дальний удар, который Патрисиу перевел в крестовину.

После этой вспышки "горожане" вновь успокоились. Они по-прежнему владели территориальным преимуществом, но с оказываемым давлением "волки" справлялись и регулярно отвечали своими атаками.

Во втором тайме характер игры не изменился. "Вулверхэмптон" продолжал показывать зубы и на 57-й минуте открыл счет. После спасения Эдерсона в ближнем бою хозяева разыграли угловой, и Вилли Боли в падении отправил мяч в ворота — 1:0. Что интересно, защитник забил свой гол рукой, но арбитры этого не заметили.

Открыв счет, "волки" ушли в глухую оборону. "Сити" давил, но совершенно не имел свободного пространства и не мог атаковать на скорости.

Тем не менее, на 69-й минуте равновесие в счете было восстановлено. Гюндоган выполнил подачу со штрафного, а Эмерик Лапорт вчистую выиграл борьбу у Боли и головой вколотил мяч в ворота — 1:1.

На 77-й "горожане" имели прекрасную возможность, чтобы выйти вперед, однако Патрисиу ногами отразил удар головой появившегося на замену Жезуса после отличной передачи с левого фланга от Бенжамена Менди.

Прибавить еще и дожать соперника гости оказались не готовы, а в концовке даже сбавили обороты. Лишь на последней компенсированной минуте Агуэро отметился ударом со штрафного в крестовину, но и только. "Вулверхэмптон" сохранил ничью и даже предпринял несколько попыток, чтобы забрать все три очка.

Это был не лучший день для "Сити", и гол рукой не может быть оправданием. Чемпионский статус "горожан" придал мотивации "Вулверхэмптону", который играл дома и был ожидаемо хорош. Подопечные Хосепа Гвардиолы показали малую долю от своих возможностей, оставив шанс конкурентам из "Ливерпуля" уйти в небольшой, но все-таки отрыв.

"Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче



Метки Вулверхэмптон, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2018 16:25

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  1. tigerpool 25.08.2018 18:25 # tigerpool
    Классное Мерсисайдское дерби ожидает нас в этом году

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  2. hammersmith 25.08.2018 18:21 # hammersmith
    борнмут красная, во дауны

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  3. bezviz 25.08.2018 18:19 # bezviz
    6ля всегда ору с этих криков болельщиков арсиноля "аснл аснл аснл аснл", похоже на стоны, как будто их е6ут в ж0пу)

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  4. gidro-met 25.08.2018 18:16 # gidro-met
    Эвертон догнал Мс, красная ирискам в гостях - как для быка!

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  5. hollywood-hoe 25.08.2018 18:15 # hollywood-hoe
    эвертон в меньшинстве только ебашить начинает

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  6. mikkiynwa 25.08.2018 18:11 # mikkiynwa
    Сосатис и Гавнузи это пзд
    Игроки уровня 16 места и выше.

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  7. seva 25.08.2018 18:11 # seva
    Фирмино и Салах сегодня по голу плес

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  8. gidro-met 25.08.2018 18:08 # gidro-met
    все кто не др0чил сегодня, дайте прогноз:

    сколько продержится Эмери?

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  9. gidro-met 25.08.2018 18:06 # gidro-met
    к зиме Венгер снова вернётся

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  10. ssa 25.08.2018 18:06 # ssa
    вчера Бавария-Хоффенхайм смотрел, как же в этом матче достали VARом

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  11. hollywood-hoe 25.08.2018 18:03 # hollywood-hoe
    буфон в париж приехал на лавке сидеть чи шо

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  12. hammersmith 25.08.2018 18:01 # hammersmith
    сосарлисон уже удалился, ну топарь

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  13. sausage 25.08.2018 17:58 # sausage
    Как контрастирует этот матч с предыдущим. На фоне тактически выверенной игры от обоих в матче Сити с волками, этот смотрится реально дворовой беготнёй. Тренеры конечно классные и выстроят свои команды, но пока какой-то безыдейный футбол абсолютно.

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  14. seva 25.08.2018 17:55 # seva
    Антонио в макдаке наверное сидит после спортзала. такой мешок

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  15. mr-dodds 25.08.2018 17:55 # mr-dodds
    Самая тупая КК на моей памяти в АПЛ, тупо от нехер делать влепил. Похоже нехило отстегнули

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  16. ssa 25.08.2018 17:54 # ssa
    пацаны, а с самиром все норм, второй год его не видно, он хоть жив?

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  17. chelsealondon 25.08.2018 17:54 # chelsealondon
    Венгер ин.....

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  18. fanstevengerrard 25.08.2018 17:52 # fanstevengerrard
    Найс Ришарлисона на фентези взял(

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  19. sellman 25.08.2018 17:52 # sellman
    Эмери дно
    Просто донность
    ил на дне

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  20. bezviz 25.08.2018 17:52 # bezviz
    мда, севилья при эмери так дерьмово не играла, и состав был скромнее! арсиноль постепенно становится середняком

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