"Сити" оступился против "Вулверхэмптона"
"Манчестер Сити" впервые потерял очки в новом сезоне, оступившись в противостоянии с новичком Премьер-Лиги "Вулверхэмптоном" — 1:1.
Стартовый состав "волков" не изменился относительно поражения 2:0 от "Лестера". Адама Траоре вновь остался в запасе.
У "горожан" с первых минут появились Кайл Уолкер и Рахим Стерлинг, заменив Джона Стоунса и Габриэля Жезуса.
Гости откровенно проспали начало матча, лишь на 15-й минуте отметившись простецким ударом Илкая Гюндогана с близкого расстояния, но Руй Патрисиу уверенно отразил мяч.
На 20-й минуте хозяева провели контратаку, в завершении которой Рауль Хименес подправил мяч в ворота Эдерсона у дальней штанги, однако лайнсмен корректно зафиксировал офсайд — гол не был засчитан.
Отделавшись испугом, "Сити" ответил двумя убойными моментами. Сперва Серхио Агуэро пробил в касание со средней дистанции в основание штанги, а спустя минуту Рахим Стерлинг нанес классный дальний удар, который Патрисиу перевел в крестовину.
После этой вспышки "горожане" вновь успокоились. Они по-прежнему владели территориальным преимуществом, но с оказываемым давлением "волки" справлялись и регулярно отвечали своими атаками.
Во втором тайме характер игры не изменился. "Вулверхэмптон" продолжал показывать зубы и на 57-й минуте открыл счет. После спасения Эдерсона в ближнем бою хозяева разыграли угловой, и Вилли Боли в падении отправил мяч в ворота — 1:0. Что интересно, защитник забил свой гол рукой, но арбитры этого не заметили.
Открыв счет, "волки" ушли в глухую оборону. "Сити" давил, но совершенно не имел свободного пространства и не мог атаковать на скорости.
Тем не менее, на 69-й минуте равновесие в счете было восстановлено. Гюндоган выполнил подачу со штрафного, а Эмерик Лапорт вчистую выиграл борьбу у Боли и головой вколотил мяч в ворота — 1:1.
На 77-й "горожане" имели прекрасную возможность, чтобы выйти вперед, однако Патрисиу ногами отразил удар головой появившегося на замену Жезуса после отличной передачи с левого фланга от Бенжамена Менди.
Прибавить еще и дожать соперника гости оказались не готовы, а в концовке даже сбавили обороты. Лишь на последней компенсированной минуте Агуэро отметился ударом со штрафного в крестовину, но и только. "Вулверхэмптон" сохранил ничью и даже предпринял несколько попыток, чтобы забрать все три очка.
Это был не лучший день для "Сити", и гол рукой не может быть оправданием. Чемпионский статус "горожан" придал мотивации "Вулверхэмптону", который играл дома и был ожидаемо хорош. Подопечные Хосепа Гвардиолы показали малую долю от своих возможностей, оставив шанс конкурентам из "Ливерпуля" уйти в небольшой, но все-таки отрыв.
"Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
25.08.2018 16:25
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Последние комментарии:
Классное Мерсисайдское дерби ожидает нас в этом году
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борнмут красная, во дауны
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6ля всегда ору с этих криков болельщиков арсиноля "аснл аснл аснл аснл", похоже на стоны, как будто их е6ут в ж0пу)
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Эвертон догнал Мс, красная ирискам в гостях - как для быка!
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эвертон в меньшинстве только ебашить начинает
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Сосатис и Гавнузи это пзд
Игроки уровня 16 места и выше.
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Фирмино и Салах сегодня по голу плес
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все кто не др0чил сегодня, дайте прогноз:
сколько продержится Эмери?
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к зиме Венгер снова вернётся
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вчера Бавария-Хоффенхайм смотрел, как же в этом матче достали VARом
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буфон в париж приехал на лавке сидеть чи шо
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сосарлисон уже удалился, ну топарь
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Как контрастирует этот матч с предыдущим. На фоне тактически выверенной игры от обоих в матче Сити с волками, этот смотрится реально дворовой беготнёй. Тренеры конечно классные и выстроят свои команды, но пока какой-то безыдейный футбол абсолютно.
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Антонио в макдаке наверное сидит после спортзала. такой мешок
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Самая тупая КК на моей памяти в АПЛ, тупо от нехер делать влепил. Похоже нехило отстегнули
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пацаны, а с самиром все норм, второй год его не видно, он хоть жив?
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Венгер ин.....
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Найс Ришарлисона на фентези взял(
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Эмери дно
Просто донность
ил на дне
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мда, севилья при эмери так дерьмово не играла, и состав был скромнее! арсиноль постепенно становится середняком
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