"Сити" оступился против "Вулверхэмптона"

"Манчестер Сити" впервые потерял очки в новом сезоне, оступившись в противостоянии с новичком Премьер-Лиги "Вулверхэмптоном" — 1:1.

Стартовый состав "волков" не изменился относительно поражения 2:0 от "Лестера". Адама Траоре вновь остался в запасе.



У "горожан" с первых минут появились Кайл Уолкер и Рахим Стерлинг, заменив Джона Стоунса и Габриэля Жезуса.



Гости откровенно проспали начало матча, лишь на 15-й минуте отметившись простецким ударом Илкая Гюндогана с близкого расстояния, но Руй Патрисиу уверенно отразил мяч.



На 20-й минуте хозяева провели контратаку, в завершении которой Рауль Хименес подправил мяч в ворота Эдерсона у дальней штанги, однако лайнсмен корректно зафиксировал офсайд — гол не был засчитан.



Отделавшись испугом, "Сити" ответил двумя убойными моментами. Сперва Серхио Агуэро пробил в касание со средней дистанции в основание штанги, а спустя минуту Рахим Стерлинг нанес классный дальний удар, который Патрисиу перевел в крестовину.



После этой вспышки "горожане" вновь успокоились. Они по-прежнему владели территориальным преимуществом, но с оказываемым давлением "волки" справлялись и регулярно отвечали своими атаками.



Во втором тайме характер игры не изменился. "Вулверхэмптон" продолжал показывать зубы и на 57-й минуте открыл счет. После спасения Эдерсона в ближнем бою хозяева разыграли угловой, и Вилли Боли в падении отправил мяч в ворота — 1:0. Что интересно, защитник забил свой гол рукой, но арбитры этого не заметили.



Открыв счет, "волки" ушли в глухую оборону. "Сити" давил, но совершенно не имел свободного пространства и не мог атаковать на скорости.



Тем не менее, на 69-й минуте равновесие в счете было восстановлено. Гюндоган выполнил подачу со штрафного, а Эмерик Лапорт вчистую выиграл борьбу у Боли и головой вколотил мяч в ворота — 1:1.



На 77-й "горожане" имели прекрасную возможность, чтобы выйти вперед, однако Патрисиу ногами отразил удар головой появившегося на замену Жезуса после отличной передачи с левого фланга от Бенжамена Менди.



Прибавить еще и дожать соперника гости оказались не готовы, а в концовке даже сбавили обороты. Лишь на последней компенсированной минуте Агуэро отметился ударом со штрафного в крестовину, но и только. "Вулверхэмптон" сохранил ничью и даже предпринял несколько попыток, чтобы забрать все три очка.



Это был не лучший день для "Сити", и гол рукой не может быть оправданием. Чемпионский статус "горожан" придал мотивации "Вулверхэмптону", который играл дома и был ожидаемо хорош. Подопечные Хосепа Гвардиолы показали малую долю от своих возможностей, оставив шанс конкурентам из "Ливерпуля" уйти в небольшой, но все-таки отрыв.



"Вулверхэмптон" — "Манчестер Сити". Отчет о матче