Клоппа не смущает, что Фирмино перестал забивать

Клопп и Фирмино Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что его не беспокоит форма нападающего Роберто Фирмино.

Фирмино не только не удалось отличиться в матчах с "Вест Хэмом" и "Кристал Пэлас", но также бразилец нанес со старта сезона лишь два удара, ни разу не попав в створ ворот. Однако Клопп все равно доволен Роберто.

"Он в хорошей форме и, на мой взгляд, неплохо начал сезон. Не забывайте, что он тренировался с нами всего две недели, этого очень мало, чтобы набрать оптимальные кондиции. Но я им доволен".

"Бобби вовлечен во все наши атаки, он либо создает пространство, либо отдает важные передачи. Вдобавок он всегда первым начинает прессинг. Он первый защитник в нашей команде", - цитирует Клоппа ESPN.




Метки Клопп, Ливерпуль, Фирмино

Автор foxmcfc   

Дата 25.08.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. helicopter 25.08.2018 16:26 # helicopter
    нас бы больше смущало если Фирмино перестал бы прессинговать и отбирать

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  2. chr1s8rown 25.08.2018 16:05 # chr1s8rown
    пидорасам не понят задумку клоптопа

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