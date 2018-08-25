Клоппа не смущает, что Фирмино перестал забивать

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что его не беспокоит форма нападающего Роберто Фирмино.

Фирмино не только не удалось отличиться в матчах с "Вест Хэмом" и "Кристал Пэлас", но также бразилец нанес со старта сезона лишь два удара, ни разу не попав в створ ворот. Однако Клопп все равно доволен Роберто.



"Он в хорошей форме и, на мой взгляд, неплохо начал сезон. Не забывайте, что он тренировался с нами всего две недели, этого очень мало, чтобы набрать оптимальные кондиции. Но я им доволен".



"Бобби вовлечен во все наши атаки, он либо создает пространство, либо отдает важные передачи. Вдобавок он всегда первым начинает прессинг. Он первый защитник в нашей команде", - цитирует Клоппа ESPN.