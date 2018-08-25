"Эвертон" отправил Боласи за практикой в "Астон Виллу"

Вингер "Эвертона" Янник Боласи отправился в "Астон Виллу", где проведет сезон 2018/19 на правах аренды.

В августе 2016 Боласи обошелся "ирискам" в 30 миллионов фунтов, однако стать столь же важной фигурой на "Гудисон Парк", как и в своем предыдущем клубе "Кристал Пэлас", не смог. Главной помехой к этому оказалась травма колена, из-за которой Янник пропустил почти год.



Этим летом "ириски" укрепили свою атакующую линию с помощью Ришарлисона и Бернарда, поэтому главный тренер Марку Силва позволил 29-летнему конголезцу уйти за практикой в Чемпионшип.



"Моя главная цель здесь — помочь клубу повыситься в классе. Клуб такого ранга должен быть в Премьер-Лиге. Я посмотрел "Вилла Парк" с тренировочной базой и в один голос воскликнул со своей семьей: "Вау". Ты видишь уровень Премьер-Лиги во всем", — сообщил Боласи.