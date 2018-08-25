Почеттино уверен, что "Тоттенхэм", наконец, забьет и победит на "Олд Траффорд"

Маурисио Почеттино Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино уверен, что его команда прервет неприятную серию, не только забив, но и победив на "Олд Траффорд" в понедельник.

Последние четыре визита на "Олд Траффорд" неизменно завершались для "шпор" поражением. Более того, ни в одном из этих матчей подопечные Почеттино не забивали.

Несмотря на столь неприятную статистику, Почеттино подходит к новой игре с "Юнайтед" в приподнятом настроении. Маурисио уверен, что в понедельник вечером "шпоры" прервут черную серию.

"Вы напомнили нам о неприятных цифрах, но нам нужно верить в себя, нужно верить, что у нас получится выиграть. Мы победители".

"Победители тоже проигрывают, но они всегда правильно подходят к игре и действуют с правильным отношением. Мы продолжает прогрессировать, но для дальнейшего развития нам нужно побеждать на выезде такие клубы, как "Юнайтед", - сообщил Почеттино Daily Mail.




Метки Манчестер Юнайтед, Почеттино, Тоттенхэм

Автор foxmcfc   

Дата 25.08.2018 14:00

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  1. van-der-slav 25.08.2018 14:54 # van-der-slav
    Если нам брайтон ни разу не ударив в створ в прошлом матче треху забил то тут вообще караул

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  2. chr1s8rown 25.08.2018 14:23 # chr1s8rown
    ничья 1-1 . и мы все счастливы

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