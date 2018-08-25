Клопп даст Фабиньо время привыкнуть к игре "Ливерпуля"

Фабиньо Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не будет бросать в пекло полузащитника Фабиньо, пока не почувствует, что тот полностью готов.

Спустя всего два дня после проигранного финала Лиги Чемпионов против "Реала" мерсисайдский клуб объявил о приобретении Фабиньо у "Монако" за 43 миллиона фунтов. 24-летний бразилец был приглашен на замену Эмре Джану, на тот момент паковавшему чемоданы в "Ювентус".

Фабиньо целиком провел предсезонную подготовку с "красными", но на старте новой кампании лишен практики, а на матч против "Кристал Пэлас" в минувший понедельник даже не попал в заявку.

Однако Клопп не переживает насчет сложной адаптации Фабиньо на новом месте и призывает проявить терпение в отношении бразильца, чью ситуацию он сравнивает с ситуацией Энди Робертсона, долго привыкавшего к игре "Ливерпуля".

"Это зависит от того, как игроки понимают свою позицию, и от того, кто еще доступен, иначе бы он попал в заявку, как попал в первом туре. Вот и все. Здесь другой футбол, нежели тот, к которому он привык, но он уже прибавляет большими шагами".

"Я могу видеть это на тренировках, и это классно. Он привык к игре на высоком уровне во Франции. Дело не в том, кто играет, а как мы играем. Поэтому все нормально. Конечно, новичок не может быть рад, что не играет".

"Раз уж вы сейчас в Мелвуде, посмотрите на Энди Робертсона, он совершенно другой игрок, нежели тот, кем он был в первые три месяца. Так это устроено. Но с Фабиньо тоже все будет нормально", — цитирует Клоппа Daily Mail.



Метки Клопп, Ливерпуль, Фабиньо

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2018 13:00

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  1. only--liverpool 25.08.2018 14:43 # only--liverpool
    Хуй знает. По мне лучше Вейналдума ротировать. Смотрится блекло.

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  2. scouser2005 25.08.2018 13:33 # scouser2005
    Клевая кепка. Хочу такую.

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  3. chr1s8rown 25.08.2018 13:19 # chr1s8rown
    клопп топ знает своё дело .

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  4. electric 25.08.2018 13:00 # electric
    Просто т о п а р и

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