Сарри: "Де Лаурентис просто скучает по мне"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри уверен, что владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис так часто вспоминает о нем, поскольку очень сильно скучает.

Под руководством Сарри неаполитанцы добились рекордных показателей по очкам в Серии А и трижды подряд попадали в Лигу Чемпионов, но в последнее время Де Лаурентис раз за разом находит повод для критики Маурицио, на днях пожаловавшись на отсутствие трофеев при итальянском специалисте.



Свежую реплику бизнесмена Маурицио перевел в шутку. По мнению Маурицио, все дело в том Де Лаурентис скучает по нему.



"Я не знаю, почему он говорит обо мне: возможно, все дело в том, что он до сих пор по мне скучает. Да, мы ничего не выиграли в Неаполе, но мы набрали рекордное количество очков для этого клуба".



"Мы трижды квалифицировались в Лигу Чемпионов, и это весьма примечательное достижение для "Наполи". Так что свою работу мы делали вполне пристойно. За последние семь лет в Италии никто не побеждал, кроме "Ювентуса", - цитирует Сарри The Guardian.