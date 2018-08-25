Сарри: "Де Лаурентис просто скучает по мне"

Де Лаурентис и Сарри Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри уверен, что владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис так часто вспоминает о нем, поскольку очень сильно скучает.

Под руководством Сарри неаполитанцы добились рекордных показателей по очкам в Серии А и трижды подряд попадали в Лигу Чемпионов, но в последнее время Де Лаурентис раз за разом находит повод для критики Маурицио, на днях пожаловавшись на отсутствие трофеев при итальянском специалисте.

Свежую реплику бизнесмена Маурицио перевел в шутку. По мнению Маурицио, все дело в том Де Лаурентис скучает по нему.

"Я не знаю, почему он говорит обо мне: возможно, все дело в том, что он до сих пор по мне скучает. Да, мы ничего не выиграли в Неаполе, но мы набрали рекордное количество очков для этого клуба".

"Мы трижды квалифицировались в Лигу Чемпионов, и это весьма примечательное достижение для "Наполи". Так что свою работу мы делали вполне пристойно. За последние семь лет в Италии никто не побеждал, кроме "Ювентуса", - цитирует Сарри The Guardian.




Метки Де Лаурентис, Наполи, Сарри, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 25.08.2018 12:00

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  1. bezviz 25.08.2018 12:52 # bezviz
    старый хрыч горит и горит)

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  2. scouser2005 25.08.2018 12:40 # scouser2005
    Тролль 80 уровня

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  3. chebrec 25.08.2018 12:27 # chebrec
    Затрален

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  4. winnerd 25.08.2018 12:25 # winnerd
    просто Гений, обоссал знатно

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  5. chr1s8rown 25.08.2018 12:08 # chr1s8rown
    просто пенс.

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