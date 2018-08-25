"Тоттенхэм" не может договориться с Эриксеном о новом контракте

Переговоры по новому контракту между Кристианом Эриксеном и "Тоттенхэмом" неожиданно зашли в тупик.

Лидер сборной Дании перебрался в "Тоттенхэм" еще летом 2013 года. С тех пор Эриксен регулярно подтверждает репутацию одного из сильнейших плеймейкеров Премьер-Лиги.



Однако нынешняя зарплата Кристиана явно не соответствует уровню его игры. Как сообщает Daily Mail, на переговорах с "Тоттенхэмом" датчанин попросил повысить свой оклад до сопоставимого с Харри Кейном уровня – 300 тысяч фунтов в неделю.



По информации издания, "шпоры" на такие условия идти не хотят. Диалог между сторонами продолжается с начала года, но добиться договоренности им никак не удается.



Если до конца сезона "Тоттенхэму" не удастся склонить Кристиана к продлению сотрудничества, то не исключен вариант, при котором плеймейкер покинет клуб следующим летом – его действующее соглашение рассчитано лишь до 2020 года.