"Тоттенхэм" не может договориться с Эриксеном о новом контракте

Кристиан Эриксен Переговоры по новому контракту между Кристианом Эриксеном и "Тоттенхэмом" неожиданно зашли в тупик.

Лидер сборной Дании перебрался в "Тоттенхэм" еще летом 2013 года. С тех пор Эриксен регулярно подтверждает репутацию одного из сильнейших плеймейкеров Премьер-Лиги.

Однако нынешняя зарплата Кристиана явно не соответствует уровню его игры. Как сообщает Daily Mail, на переговорах с "Тоттенхэмом" датчанин попросил повысить свой оклад до сопоставимого с Харри Кейном уровня – 300 тысяч фунтов в неделю.

По информации издания, "шпоры" на такие условия идти не хотят. Диалог между сторонами продолжается с начала года, но добиться договоренности им никак не удается.

Если до конца сезона "Тоттенхэму" не удастся склонить Кристиана к продлению сотрудничества, то не исключен вариант, при котором плеймейкер покинет клуб следующим летом – его действующее соглашение рассчитано лишь до 2020 года.




Метки контракты, Тоттенхэм, Эриксен

Автор foxmcfc   

Дата 25.08.2018 11:00

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  1. akadam 25.08.2018 11:20 # akadam
    "Шплры" самый жадный клуб на зарплаты.

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  2. shakur 25.08.2018 11:12 # shakur
    Стадион, трансферное окно, Льорис, Эриксен... ТТХ разваливается

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  3. suddenly 25.08.2018 11:03 # suddenly
    В Реал перейдёт :)

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