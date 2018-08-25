Клопп: "Выиграть Премьер-Лигу сложнее, чем Бундеслигу"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что отобрать титул Премьер-Лиги у "Манчестер Сити" будет сложнее, чем было прервать доминирование "Баварии" в Бундеслиге.

В свое время Клоппу и его "Боруссии" удалось опередить могущественную "Баварию" в борьбе за титул Бундеслиги, несмотря на заметное отставание дортмундцев в ресурсах.



Юрген считает невозможным доминировать в Премьер-Лиге так, как доминируют в Бундеслиге мюнхенцы, однако находит задачу превзойти "Сити" сложнее, чем превзойти "Баварию".



"Да, Премьер-Лига определенно сложнее. Хорошо, если тебе удается победить "Баварию" в очных встречах, потому что обычно они выигрывают все свои остальные матчи".



"Здесь подобное невозможно. Даже "Сити" не смог этого в прошлом году. Они набрали 100 очков, но это было редкой вещью. Ты должен быть готов к абсолютно каждому матчу, а в Премьер-Лиге не бывает легких матчей".



"Но я не слишком заинтересован в сложностях нашей задачи, я тружусь над поиском решений и над тем, чтобы мы были готовы ко всем этим матчам", — цитирует Клоппа Daily Mirror.