Клопп: "Выиграть Премьер-Лигу сложнее, чем Бундеслигу"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что отобрать титул Премьер-Лиги у "Манчестер Сити" будет сложнее, чем было прервать доминирование "Баварии" в Бундеслиге.

В свое время Клоппу и его "Боруссии" удалось опередить могущественную "Баварию" в борьбе за титул Бундеслиги, несмотря на заметное отставание дортмундцев в ресурсах.

Юрген считает невозможным доминировать в Премьер-Лиге так, как доминируют в Бундеслиге мюнхенцы, однако находит задачу превзойти "Сити" сложнее, чем превзойти "Баварию".

"Да, Премьер-Лига определенно сложнее. Хорошо, если тебе удается победить "Баварию" в очных встречах, потому что обычно они выигрывают все свои остальные матчи".

"Здесь подобное невозможно. Даже "Сити" не смог этого в прошлом году. Они набрали 100 очков, но это было редкой вещью. Ты должен быть готов к абсолютно каждому матчу, а в Премьер-Лиге не бывает легких матчей".

"Но я не слишком заинтересован в сложностях нашей задачи, я тружусь над поиском решений и над тем, чтобы мы были готовы ко всем этим матчам", — цитирует Клоппа Daily Mirror.



Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 25.08.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. akadam 25.08.2018 11:14 # akadam
    Когда Клопп решит покинуть "Ливерпуль", лично я расплачусь.

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  2. merseyside87 25.08.2018 11:03 # merseyside87
    В этом году победим))

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  3. mancunia-planet 25.08.2018 10:48 # mancunia-planet
    Хоть и лузер, но рано или поздно выйграет..

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  4. imfake 25.08.2018 10:19 # imfake
    ну как бы скоро пойдет 4ый десяток, как залупуль не может выиграть хоть какой-то титул, и это лучшее описание конкурентоспособности АПЛ
    так что клопецо тут Америки не открыл

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  5. afanasii 25.08.2018 10:19 # afanasii
    стелет солому, лох.

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