Клопп: "Выиграть Премьер-Лигу сложнее, чем Бундеслигу"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что отобрать титул Премьер-Лиги у "Манчестер Сити" будет сложнее, чем было прервать доминирование "Баварии" в Бундеслиге.
В свое время Клоппу и его "Боруссии" удалось опередить могущественную "Баварию" в борьбе за титул Бундеслиги, несмотря на заметное отставание дортмундцев в ресурсах.
Юрген считает невозможным доминировать в Премьер-Лиге так, как доминируют в Бундеслиге мюнхенцы, однако находит задачу превзойти "Сити" сложнее, чем превзойти "Баварию".
"Да, Премьер-Лига определенно сложнее. Хорошо, если тебе удается победить "Баварию" в очных встречах, потому что обычно они выигрывают все свои остальные матчи".
"Здесь подобное невозможно. Даже "Сити" не смог этого в прошлом году. Они набрали 100 очков, но это было редкой вещью. Ты должен быть готов к абсолютно каждому матчу, а в Премьер-Лиге не бывает легких матчей".
"Но я не слишком заинтересован в сложностях нашей задачи, я тружусь над поиском решений и над тем, чтобы мы были готовы ко всем этим матчам", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
25.08.2018 10:00
Просмотров: 992
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Когда Клопп решит покинуть "Ливерпуль", лично я расплачусь.
(ответить)
В этом году победим))
(ответить)
Хоть и лузер, но рано или поздно выйграет..
(ответить)
ну как бы скоро пойдет 4ый десяток, как залупуль не может выиграть хоть какой-то титул, и это лучшее описание конкурентоспособности АПЛ
так что клопецо тут Америки не открыл
(ответить)
стелет солому, лох.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий