Баркли хочет забивать, как Лэмпард

Полузащитник "Челси" Росс Баркли заявил, что хочет подражать легенде "синих" Фрэнку Лэмпарду и забивать по 20 голов за сезон.

Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" в январе из "Эвертона", Баркли сыграл лишь два матча в прошлом сезоне при Антонио Конте. Нынешний тренер "синих" Маурицио Сарри гораздо больше доверяет Россу, выпуская того в старте на оба первых поединка новой кампании.



24-летний англичанин надеется, что у него, наконец, появилась возможность раскрыть свой потенциал. Баркли хочет стать игроком наподобие Лэмпарда — бомбардиром-полузащитником.



"Убежден, я могу покорять отметку в 20 голов за сезон. Это много, но это достижимо. Вы видели, что Лэмпс делал это, как и Стиви (Джеррард) со Скоулзом. Это просто начинается с тренировок — нужно забивать там и практиковаться каждый день".



"Лэмпард — этот тот, на кого ты равняешься, на его командные и индивидуальные успехи. Я играл с Фрэнком и видел, каким он был в сборной Англии, насколько профессионально он себя вел".



"Он был моим идолом, когда я был молод, смотрел матчи Лиги Чемпионов и наблюдал его голы. Если я смогу достичь половины того, чего он достиг здесь, это будет успехом", — сообщил Баркли The Telegraph.