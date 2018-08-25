Баркли хочет забивать, как Лэмпард
Полузащитник "Челси" Росс Баркли заявил, что хочет подражать легенде "синих" Фрэнку Лэмпарду и забивать по 20 голов за сезон.
Перебравшись на "Стэмфорд Бридж" в январе из "Эвертона", Баркли сыграл лишь два матча в прошлом сезоне при Антонио Конте. Нынешний тренер "синих" Маурицио Сарри гораздо больше доверяет Россу, выпуская того в старте на оба первых поединка новой кампании.
24-летний англичанин надеется, что у него, наконец, появилась возможность раскрыть свой потенциал. Баркли хочет стать игроком наподобие Лэмпарда — бомбардиром-полузащитником.
"Убежден, я могу покорять отметку в 20 голов за сезон. Это много, но это достижимо. Вы видели, что Лэмпс делал это, как и Стиви (Джеррард) со Скоулзом. Это просто начинается с тренировок — нужно забивать там и практиковаться каждый день".
"Лэмпард — этот тот, на кого ты равняешься, на его командные и индивидуальные успехи. Я играл с Фрэнком и видел, каким он был в сборной Англии, насколько профессионально он себя вел".
"Он был моим идолом, когда я был молод, смотрел матчи Лиги Чемпионов и наблюдал его голы. Если я смогу достичь половины того, чего он достиг здесь, это будет успехом", — сообщил Баркли The Telegraph.
25.08.2018 09:00
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больше всего не он, а Дринквоутер с Кэйхилом беспокоят всё же
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дурак, лучше б думать старался хотя бы, как он.
а так ни интеллекта игрового, ни здоровья, как у супер8Френки, одни пустые желания!
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В отличии от лемпса да и тех же джерарда и скоулза, у баркли нет достаточно мозгов и изобретательности.
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Баркли хочет забивать, как тень Джеррарда
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