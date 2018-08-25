Каррагер предсказывает Моуриньо скорое увольнение из МЮ и отсутствие интереса топ-клубов

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер уверен, что в этом сезоне "Манчестер Юнайтед" уволит своего главного тренера Жозе Моуриньо, а тому будет сложно подыскать другую работу топ-уровня.

На старте этого сезона, третьего для Моуриньо на "Олд Траффорд", циркулируют слухи о разногласиях Жозе с исполнительным директором Эдом Вудвордом по поводу невыразительной трансферной кампании.



Вдобавок Моуриньо до сих пор не решил игровые проблемы, а его стиль вызывает все большее разочарование у болельщиков. По мнению Каррагера, увольнение из "Юнайтед" значительно подмочит репутацию Жозе.



"Если Моуриньо покинет "Юнайтед" на определенной стадии этого сезона — а лично я убежден, что через год от настоящего момента у них будет другой тренер — то на какую большую работу он сможет рассчитывать?"



"Конечно, он останется одним из самых уважаемых и желанных тренеров мира, но его следующим местом работы должен будет стать клуб, который немного ниже нынешней элиты".



"Он должен отправиться куда-нибудь, где требуется перестройка, где требуется догонять, нежели взяться за устоявшийся клуб и просто приглашать самых дорогих в мире игроков".



"Ни одна из команд топ-6 Премьер-Лиги не позарится на него. "Реал" и "Барселона" более не являются реалистичными вариантами для него, как и "Ювентус". Не думаю, что и ПСЖ позовет его в данный момент".



"Ему требуется работа иного профиля, вроде той, что он имел в начале своей карьеры в Португалии. В некотором отношении будет интересно снова увидеть Жозе в такого рода обстановке, где, как я убежден, он покажет всем, насколько он хорош".



"Он выигрывал трофеи везде, где работал, и нет причин, чтобы это прекратилось. С момента возвращения в Англию он выиграл Премьер-Лигу, два внутренних кубка, европейский трофей, финишировал вторым в лиге и достиг еще одного важного финала".



"Несмотря на это, его репутация пострадает, а его варианты трудоустройства будут ограничены, если ситуация в "Юнайтед" вскоре не изменится", — пишет Каррагер в своей колонке в The Telegraph.