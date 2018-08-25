Эмери потребовал от Рэмси сосредоточиться на футболе и не думать о контракте

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери потребовал от полузащитника Аарона Рэмси отложить в сторону мысли насчет своего будущего и сосредоточиться на игре в футбол.

Рэмси является главным старожилом команды Эмери, однако Аарон внезапно не попал в заявку на дерби против "Челси" в прошлый уикенд. Публика немедленно заподозрила, что это может быть связано с нежеланием игрока продлевать свой истекающий через год контакт.



Согласно слухам, 27-летний валлиец готов связать свое будущее с "Арсеналом", только если клуб повысит его зарплату до уровня Месута Озила, который получает около 350 тысяч фунтов в неделю.



Эмери всерьез опасался, что эти спекуляции скажутся на настрое Рэмси, поэтому испанский тренер счел нужным поговорить со своим подопечным.



"Я разговаривал с ним на прошлой неделе. Я сказал: "Я хочу, чтобы ты был сосредоточен только на тренировках и только на матчах. Ты должен показать, что способен помогать команде".



"Контракт — это забота для его агента и для клуба. Мы же хотим и нуждаемся, чтобы он был сосредоточен лишь на тренировках, на матчах и на ежедневной работе".



"Почему он не играл в прошлый уикенд? "Челси" отличается от других команд. Мы должны были работать специфичным образом, чтобы быть готовыми против них".



"В субботу (против "Вест Хэма") тоже будет сложный матч, но мы думаем, что у нас будет больше шансов контролировать игру. Против "Челси" и "Манчестер Сити" мы тоже хотели этого, но соперник не позволял нам это делать", — цитирует Эмери The Guardian.