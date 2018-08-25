Льорис может лишиться капитанской повязки в "Тоттенхэме"

Голкипер "Тоттенхэма" Уго Льорис может лишиться капитанской повязки после того, как был задержан пьяным за рулем.

Напомним, накануне стало известно, что Льорис пропустил тренировку "шпор" в пятницу, поскольку прошлой ночью попался на управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. 11 сентября Уго предстанет перед судом.



К настоящему моменту эта история обросла рядом подробностей. Как сообщает The Sun, французский голкипер сел пьяным за руль после вечеринки в компании своих соотечественников Лорана Косьелни из "Арсенала" и Оливье Жиру из "Челси".



А Daily Mail передает, что боссы "Тоттенхэма" находятся в ярости после этого инцидента. 31-летнему Льорису, зарабатывающему 150 тысяч фунтов в неделю, не удастся отделаться штрафом — клуб также хочет лишить Уго капитанской повязки.



Однако окончательное решение насчет лишения Льориса статуса капитана будет за главным тренером Маурисио Почеттино. Его вердикт станет известен уже в понедельник вечером, когда "шпоры" сыграют в гостях у "Манчестер Юнайтед". Ожидается, что Уго примет участие в этом матче.