3-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу 25 августа шестью поединками стартует 3-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ВУЛВЕРХЭМПТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ 14:30 Онлайн-трансляция



Это будет встреча лучшей команды Чемпиошипа и лучшей команды Премьер-Лиги прошлого сезона. "Вулверхэмптон" изначально казался самым интересным новичком, и старт кампании это подтвердил. Несмотря на лишь одно набранное очко, "волки" стараются играть в атакующий футбол — как и их соперник "Манчестер Сити", сверхуверенно начавший защиту титула. Соперники встречались в октябре прошлого года в рамках Кубка Лиги, когда матч на "Этихад" завершился без голов, однако "горожане" вырвали победу в серии пенальти.



Рекордное приобретение "Вулверхэмптона" Адама Траоре ярко появился на замену в матче с "Лестером" и теперь может претендовать на место в старте. Мэтт Дохерти залечил небольшую болячку.



В лазарете "Сити" к Кевину Де Брюйне на днях присоединился Клаудио Браво, в результате чего дублером Эдерсона в ближайшие месяцы будет Аро Мурич, срочно возвращенный из аренды в "НАК Бреде".



АРСЕНАЛ — ВЕСТ ХЭМ 17:00 Онлайн-трансляция



"Арсенал" и "Вест Хэм" находятся по соседству в таблице, не имея набранных очков. Новые главные тренеры, новые игроки — все это помешало командам стартовать с места в карьер. Несмотря на два поражения и пять пропущенных мячей, по игре "канониры" производят весьма неплохое впечатление, чего о "молотобойцах" сказать сложно. "Арсенал" проиграл лишь одну встречу из 22 последних с "Вест Хэмом" с учетом всех соревнований, одержав 17 побед.



В лазарете "Арсенала" остаются Карл Дженкинсон, Сеад Колашинац, Лоран Косьелни и Эйнсли Мэйтланд-Найлс.



На этой неделе не мог тренироваться капитан "Вест Хэма" Марк Нобл из-за травмы спины. Точно не сыграют в субботу Уинстон Рид, Мануэль Лансини и Энди Кэрролл.



БОРНМУТ — ЭВЕРТОН 17:00



"Борнмут" набрал максимум очков в двух первых матчах и будет преисполнен уверенности в себе. Впрочем, и "Эвертон" пока не знает поражений в этом сезоне, быстро подстроившись под атакующую философию своего нового тренера Марку Силвы. В рамках Премьер-Лиги "ириски" уже трижды гостили у "вишенок", но не одержали ни одной победы. В шести последних встречах этих соперников в рамках чемпионата было забито 25 голов.



Дорогостоящий новичок "Борнмута" Джефферсон Лерма имеет шансы попасть в заявку команды, посреди недели сыграв за резерв. Диего Рико все еще отбывает дисквалификацию. Кайл Тэйлор и Джуниор Станислас травмированы.



Йерри Мине и Андре Гомешу придется запастись терпением — травмы, с которыми они прибыли в "Эвертон", откладывают их дебют на три недели. Фил Ягиелка по-прежнему дисквалифицирован. У Моргана Шнайдерлена проблемы мышечного характера.



ХАДДЕРСФИЛД — КАРДИФФ 17:00



Уже сейчас этот матч видится битвой за шесть очков. Едва ли у кого-то есть сомнения, что в этом сезоне "Хаддерсфилд" и "Кардифф" будут сражаться за выживание. "Терьеры" полностью капитулировали перед "Манчестер Сити" в прошлый уикенд, но "ласточки" им вполне по зубам, особенно при поддержке домашних трибун. "Хаддерсфилд" одержал только одну победу в 12 последних встречах с "Кардиффом" — 1:0 в Дивизионе Два в 2003 году.



Полузащитник "Хаддерсфилда" Аарон Муй вернулся в строй после рождения своего сына. Джонатан Хогг, Данни Уильямс и Матиас Йоргенсен залечили свои болячум.



"Кардифф" по-прежнему лишен Арона Гуннарссона, но Джуниор Хойлетт решил свои проблемы с пахом.



САУТГЕМПТОН — ЛЕСТЕР 17:00



"Саутгемптон" крайне вяло начинал матчи против "Бернли" и "Эвертона", на что главный тренер "святых" Марк Хьюз обратил внимание и попросил своих подопечных сразу же оказать давление на "Лестер", чья контратакующая игра может значительно пострадать из-за дисквалификации нападающего Джейми Варди. В семи последних встречах соперников в рамках высшего дивизионы "лисы" уступили лишь однажды — 3:0 на "Сент Мэри" в январе 2017. К слову, тогда у руля "Саутгемптона" находился Клод Пюэль, ныне возглавляющий "Лестер".



Вингер "Саутгемптона" Мохамед Эльюнусси вернулся в строй после травмы задней поверхности бедра. Янник Вестергор восстановился после вирусного заболевания.



Как уже было сказано, "Лестер" не сможет рассчитывать на Варди, которого будут готовы подменить Келечи Ихеаначо и Синдзи Окадзаки. Чаглар Сеюнджю и Мэтти Джеймс вне игры.



ЛИВЕРПУЛЬ — БРАЙТОН 19:30 Онлайн-трансляция



На старте сезона "Ливерпуль" производит мощное впечатление, и кажется, "Брайтону" несдобровать. Тем более, если вспомнить, что в шести последних домашних матчах Премьер-Лиги "красные" забили 18 голов без ответа. Однако в прошлый уикенд "чайки" делом доказали, что их нельзя недооценивать, отпраздновав яркую победу над "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:2. В девяти выездах на "Энфилд" в рамках чемпионата "чайки" выиграли лишь однажды — 0:1 в далеком 1982 году.



Среди травмированных "Ливерпуля" по-прежнему значатся Деян Ловрен и Алекс Окслейд-Чемберлен.



"Брайтон" рискует недосчитаться Льюиса Данка, который получил травму лодыжки против "Юнайтед". Бруно Сальтор, Хосе Искьердо и Флорин Андоне команде не помогут.