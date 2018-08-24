Де Лаурентис упрекнул Сарри за отсутствие трофеев

Маурицио Сарри Владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис продолжил критиковать главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, пожаловавшись, что тот ничего не выиграл за три года работы в Неаполе.

Несмотря на то, что "Наполи" получил несколько миллионов фунтов от "синих" за расторжение контракта с Сарри, Маурицио покинул итальянский клуб явно не по-дружески.

За последние недели Де Лаурентис высказал уже немало претензий Сарри, а в свежем интервью L'Equipe выразил разочарование, что Маурицио так и не пополнил трофейный кабинет "Наполи".

"У нас осталось приятное ощущение, потому что мы играли в хороший футбол, но в то же время осталась горечь, потому что мы ничего не выиграли. Мы дали Сарри все и за три года ничего не выиграли", — сообщил Де Лаурентис.



Метки Де Лаурентис, Наполи, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2018 23:00

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  1. manutd-20champ 24.08.2018 23:29 # manutd-20champ
    Пока есть Манчестер - нереально

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  2. danny949494 24.08.2018 23:07 # danny949494
    Пока есть Ювентус - нереально.

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