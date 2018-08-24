Де Лаурентис упрекнул Сарри за отсутствие трофеев

Владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис продолжил критиковать главного тренера "Челси" Маурицио Сарри, пожаловавшись, что тот ничего не выиграл за три года работы в Неаполе.

Несмотря на то, что "Наполи" получил несколько миллионов фунтов от "синих" за расторжение контракта с Сарри, Маурицио покинул итальянский клуб явно не по-дружески.



За последние недели Де Лаурентис высказал уже немало претензий Сарри, а в свежем интервью L'Equipe выразил разочарование, что Маурицио так и не пополнил трофейный кабинет "Наполи".



"У нас осталось приятное ощущение, потому что мы играли в хороший футбол, но в то же время осталась горечь, потому что мы ничего не выиграли. Мы дали Сарри все и за три года ничего не выиграли", — сообщил Де Лаурентис.