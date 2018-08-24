Семь ставок на Премьер-Лигу. 3-й тур
Рубрика "Ставки" возвращается на FAPL.ru в обновленном формате. В третьем туре достаточно интересных для прогнозирования матчей, но мы выберем семь событий, основываясь на собственных наблюдениях и статистических выкладках авторитетных британских ресурсов.
Чтобы сделать процесс увлекательнее и вести статистику прогнозов, на каждую ставку будем выделять 100 условных единиц. Через неделю посмотрим, оказались ли мы в плюсе.
ВУЛВЕРХЭМПТОН — МАНЧЕСТЕР СИТИ
Суббота, 25 августа, 14:30
Ключевая статистика: "Манчестер Сити" выиграл первый тайм и весь матч в шести из семи последних поединков в Премьер-Лиге.
"Манчестер Сити" набирает обороты и не нуждается в экономии сил на старте сезона, что и привело к разгрому "Хаддерсфилда". "Вулверхэмптон" не кажется простым соперником для "Сити" и вряд ли развалится сразу. "Горожанам" придется покрутиться вокруг штрафной Руя Патрисиу, а это с большой вероятностью гарантирует четыре-пять угловых "Сити" в первом тайме. "Сити" вообще традиционно подает приличное количество угловых, причем в первом тайме больше, чем во втором. Потому и ставка на больше четырех угловых "Сити" в первом тайме тут выглядит перспективно.
Ставка 1: "Сити" больше 4 угловых в первом тайме — 2.41 в БК 1хСтавка
Если же говорить о чисто игровых, а не статистических маркетах, то стоит обратить на стремление "Сити" забивать как можно больше на старте сезона. Можно вспомнить как "горожане" начинали чемпионат при Гвардиоле в предыдущих сезонах, оценить голевую жажду Агуэро и Жезуса и поставить на тотал больше трех голов. К тому же не исключено, что забьет и "Вулверхэмптон" — в составе этой команды хватает игроков, желающих проявить себя именно с "Сити".
Ставка 2: тотал больше 3 голов — 1.85 в БК Пари-матч
АРСЕНАЛ — ВЕСТ ХЭМ
Суббота, 25 августа, 17:00
Ключевая статистика: Обе команды пропускали как минимум дважды в каждом из матчей в первых двух турах. В трех последних матчах "Вест Хэма" в Премьер-Лиге забивалось больше 2.5 голов.
"Арсенал" стал участником результативного триллера с "Челси" и пока что самого яркого матча сезона, проявив стремление проявить себя в атаке и неспособность сыграть надежно в обороне. Нет ничего удивительного, что "Арсенал" и "Вест Хэм" на старте сезона неубедительны в обороне — команды получили новых менеджеров и обновили составы, и Эмери с Пеллегрини необходимо время, чтобы настроить игровые механизмы своих новых команд. В то же время обе команды будут стремиться к тому, чтобы выбраться из подвала турнирной таблицы, искать счастье в атаке и ставка на "обе забьют" выглядит логичной.
Ставка 3: обе забьют — 1.7 в БК 1хСтавка
БОРНМУТ — ЭВЕРТОН
Суббота, 25 августа, 17:00
Ключевая статистика: В обоих матчах прошлого сезона между этими командами было забито больше 2.5 голов.
"Борнмут" и "Эвертон" неплохо смотрятся на старте сезона, став соседями по турнирной таблице. У "Борнмута" забивает Каллум Уилсон, а у "Эвертона" — Ришарлисон. Обе команды показывают перспективную игру в атаке и будут стремиться победить в этой игре, потому сразу же напрашивается ставка на "обе забьют", а также — тотал больше 2.5 голов. У "Эвертона" и "Борнмута" в прошлом хватало матчей с закрученных сценарием и большим числом голов, где кто-то терял очки в компенсированное время, потому тут даже есть некоторая принципиальность.
Ставка 4: тотал больше 2,5 голов — 1.75 в БК Leon
ХАДДЕРСФИЛД — КАРДИФФ
Суббота, 25 августа, 17:00
Ключевая статистика: "Кардифф" остается единственной командой в лиге, которая пока что не забивала. "Хаддерсфилд" не смог забить в пять из шести последних домашних матчей.
"Хаддерсфилд" и "Кардифф" называют главными претендентами на вылет, и в этом действительно есть смысл. "Терьеры" с большим трудом сохранили прописку в элите в первом сезоне, но их ожидают еще большие трудности в их втором сезоне в Премьер-Лиге, а вот "Кардифф" по своему составу не впечатляет — как и "терьеры", даже после летнего усиления. Потому матч между ними уже сейчас будет поединком за шесть очков, а такие матчи очень часто заканчиваются вничью. Попробуем здесь рискнуть и сыграть на большом ничейном коэффициенте.
Ставка 5: ничья — 3.125 в БК 1хСтавка
ЛИВЕРПУЛЬ — БРАЙТОН
Суббота, 25 августа, 19:30
Ключевая статистика: "Ливерпуль" не пропускал в шести кряду домашних матчах в Премьер-Лиге.
"Ливерпуль" добыл трудную победу на поле "Кристал Пэлас" продемонстрировав новоприобретенное качество — надежную оборону. Бразилец Алиссон показал, на что может рассчитывать "Ливерпуль" с действительно выручающим и не подводящим голкипером в воротах, а Виргил Ван Дейк потихоньку заставляет забыть о якобы завышенном ценнике на него. В атаке же "Ливерпуль" категорически хорош уже на старте сезона. Потому вероятно, что "Брайтону" не удастся забить, и тут есть два варианта для ставок — сухая победа "Ливерпуля" и минусовая фора "красных". Выберем что-нибудь одно.
Ставка 6: Сухая победа "Ливерпуля" — 1.8 в БК 1хСтавка
ФУЛХЭМ — БЕРНЛИ
Воскресенье, 26 августа, 18:00
Ключевая статистика: "Бернли" не смог выиграть ни в одном из семи матчей нового сезона.
"Фулхэм" выглядит командой, которая способна стать крепким середняком Премьер-Лиги уже в этом составе, но коллективу Славиши Йокановича, получившему немало новичков, необходимо время, чтобы сыграться и адаптироваться к высшему дивизиону. Поединок против игравшего в четверг в Греции "Бернли" будет хорошей возможность для "Фулхэма", наконец, проявить свои лучшие качества — у "дачников" будет преимущество в плане физики, и они просто обязаны им воспользоваться. Тут есть смысл брать угловые "Фулхэма", но мы все же поставим на победу "дачников".
Ставка 7: Победа "Фулхэма" — 2.1 в БК 1хСтавка
Сергей Бабарика специально для FAPL.ru
24.08.2018 22:15
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все говорят, АК, а как вьебать гавна?
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Ставка 8: Портовые шлюхи отсосут - 1.01 в БК 1хСтавка
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Там даунинг оказывается ещё играет за Мидлсбро, лил
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7.38.ru
Видимо так.
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Хyй#я а не прогнозы....
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ахаха, никогда не ставьте в этих помойках. лучше вообще не ставьте, по фану разве что.
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Норм горите от ставок бабарики, который уже второй остров купил с побед на ставках
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Бля, не позорились бы с такими ставками
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Классный способ монетизации этой помойки)))
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чо за говно-рубрика, михо, удоляй
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По угловым сити дичь, вх не забьёт, Борнмут не пробьёт тотал
Фулхэм и Кардифф согласен
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какие 6 последних матчей??? Ливерпуль так то на домашнем стадионе в прошлом сезоне не пропускает, как и в этом.
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Красава бабарика. Опускайте гореставочников прямо на фупеле!
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Ооо норм
Наконец-то что-то адекватное на этой помойке
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Фигня какая-та, а не прогнозы.
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Чё это за херня?
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сайтом ошиблись
видимо 1х ставка норм приплатило
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