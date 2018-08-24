Клопп уверен, что Милнер сможет играть за "Ливерпуль" до 38 лет

Джеймс Милнер и Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его полузащитник Джеймс Милнер способен играть на топ-уровне до 38 лет.

В свои 32 года Милнер является самым возрастным игроком в команде Клоппа, однако форме ветерана могут позавидовать гораздо более молодые футболисты.

На старте этого сезона Джеймс выигрывает конкуренцию у дорогостоящего Фабиньо и капитана Джордана Хендерсона, и Клопп не видит причин, которые бы помешали Милнеру сохранить эту форму на годы вперед.

"В случае с Милли возраст определенно не является помехой. Он одарен от природы, он такой спортивный, и он хорош в любом виде спорта, за который только берется".

"В обычной жизни, где тебе 32 года и ты работаешь в какой-либо компании, тебе говорят, что через несколько лет ты получишь серьезную работу. Когда ты футболист и тебе 32, то ты словно на пороге пенсии".

"Однако некоторые игроки могут выступать до 36, 37 и даже 38 из-за своих физических качеств, и я уверен, что Милли один из них, потому что ему везет в плане травм. Он даже не близок к окончанию карьеры, а его желание совершенствоваться исключительно".

"Он всегда был хорош, пока мы работаем вместе. Ему приходилось играть на разных позициях, по разным схемам. Он был крайним защитником, теперь он полузащитник, но каждый наш игрок имеет свою ценность. Иначе и быть не может. Он очень хороший игрок", — цитирует Клоппа The Telegraph.



Метки Клопп, Ливерпуль, Милнер

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2018 21:40

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 24.08.2018 23:34 # manutd-20champ
    та хоть до 40ка, здоровья.

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  2. imfake 24.08.2018 22:09 # imfake
    а портовня поди думала, что их бомжатник теперь будет каждое окно тратить по 200 млн
    лооль нет, долбоебы. будете лицезреть ебучку этого лоускильного колхозника еще лет 5 не меньше

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  3. dallaslp 24.08.2018 21:57 # dallaslp
    обидно, что Фабиньо не может себя показать, но раз Милнер сейчас лучше, то это лучше для команды

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  4. wolfsmensch 24.08.2018 21:46 # wolfsmensch
    я думал он чуть старше. жаль, таки не уговорил его Саутгейт

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