Клопп уверен, что Милнер сможет играть за "Ливерпуль" до 38 лет

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп уверен, что его полузащитник Джеймс Милнер способен играть на топ-уровне до 38 лет.

В свои 32 года Милнер является самым возрастным игроком в команде Клоппа, однако форме ветерана могут позавидовать гораздо более молодые футболисты.



На старте этого сезона Джеймс выигрывает конкуренцию у дорогостоящего Фабиньо и капитана Джордана Хендерсона, и Клопп не видит причин, которые бы помешали Милнеру сохранить эту форму на годы вперед.



"В случае с Милли возраст определенно не является помехой. Он одарен от природы, он такой спортивный, и он хорош в любом виде спорта, за который только берется".



"В обычной жизни, где тебе 32 года и ты работаешь в какой-либо компании, тебе говорят, что через несколько лет ты получишь серьезную работу. Когда ты футболист и тебе 32, то ты словно на пороге пенсии".



"Однако некоторые игроки могут выступать до 36, 37 и даже 38 из-за своих физических качеств, и я уверен, что Милли один из них, потому что ему везет в плане травм. Он даже не близок к окончанию карьеры, а его желание совершенствоваться исключительно".



"Он всегда был хорош, пока мы работаем вместе. Ему приходилось играть на разных позициях, по разным схемам. Он был крайним защитником, теперь он полузащитник, но каждый наш игрок имеет свою ценность. Иначе и быть не может. Он очень хороший игрок", — цитирует Клоппа The Telegraph.