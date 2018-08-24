Почеттино: "Я под тем же давлением, что и Жозе"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что находится под тем же давлением, что и его коллега Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед".

Поражение 3:2 от "Брайтона" в прошлый уикенд сгустило тучи над Моуриньо. Складывается впечатление, что Жозе недовольны все, включая его собственных игроков, болельщиков и руководство клуба.



Однако Почеттино, который не совершил ни одного приобретения этим летом и чей капитан Уго Льорис попался пьяным за рулем накануне выезда на "Олд Траффорд", не думает, что его собственная ситуация отличается от Моуриньо.



"Вы не верите, что я в том же положении? Мы испытываем давление каждую неделю".



"Конечно, обстоятельства меняются с течением сезона, но каждый матч ты играешь с оказываемым на тебя давлением. Если ты терпишь поражение или не показываешь игру, которую от тебя ожидают, давление становится ощутимым".



"Мы всегда под давлением. Расслабиться невозможно — я расслабляюсь, лишь когда отдыхаю летом с семьей и друзьями. В нашей работе случиться может всякое, и вы лучше меня знаете, что здесь невозможно расслабиться и не испытывать давление".



"Так было в "Тоттенхэме", "Саутгемптоне", "Эспаньоле". Люди судят тебя, говорят о твоих решениях. Когда ты побеждаешь, все знают, что ты был хорош. Когда ты проигрываешь, все знают, что тренер ошибся".



"В Премьер-Лиге мы (тренеры) так уязвимы перед медиа и болельщиками. Тренеры всех клубов испытывают одинаковое давление. Я не знаю, хуже ли в "Юнайтед" — я никогда не был тренером "Юнайтед". Но я уверяю вас, что в "Саутгемптоне" и "Эспаньоле" было точно так же", — цитирует Почеттино Evening Standard.