Почеттино: "Я под тем же давлением, что и Жозе"

Жозе Моуриньо и Маурисио Почеттино Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что находится под тем же давлением, что и его коллега Жозе Моуриньо из "Манчестер Юнайтед".

Поражение 3:2 от "Брайтона" в прошлый уикенд сгустило тучи над Моуриньо. Складывается впечатление, что Жозе недовольны все, включая его собственных игроков, болельщиков и руководство клуба.

Однако Почеттино, который не совершил ни одного приобретения этим летом и чей капитан Уго Льорис попался пьяным за рулем накануне выезда на "Олд Траффорд", не думает, что его собственная ситуация отличается от Моуриньо.

"Вы не верите, что я в том же положении? Мы испытываем давление каждую неделю".

"Конечно, обстоятельства меняются с течением сезона, но каждый матч ты играешь с оказываемым на тебя давлением. Если ты терпишь поражение или не показываешь игру, которую от тебя ожидают, давление становится ощутимым".

"Мы всегда под давлением. Расслабиться невозможно — я расслабляюсь, лишь когда отдыхаю летом с семьей и друзьями. В нашей работе случиться может всякое, и вы лучше меня знаете, что здесь невозможно расслабиться и не испытывать давление".

"Так было в "Тоттенхэме", "Саутгемптоне", "Эспаньоле". Люди судят тебя, говорят о твоих решениях. Когда ты побеждаешь, все знают, что ты был хорош. Когда ты проигрываешь, все знают, что тренер ошибся".

"В Премьер-Лиге мы (тренеры) так уязвимы перед медиа и болельщиками. Тренеры всех клубов испытывают одинаковое давление. Я не знаю, хуже ли в "Юнайтед" — я никогда не был тренером "Юнайтед". Но я уверяю вас, что в "Саутгемптоне" и "Эспаньоле" было точно так же", — цитирует Почеттино Evening Standard.



Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Почеттино, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 511

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gio 24.08.2018 21:19 # gio
    разнеси эту помойку с пригорода манчестера чтоб достойно отпраздновать подорожание акций этого бизнес проекта

    (ответить)

  2. menfisreyn80 24.08.2018 21:02 # menfisreyn80
    Все под давлением вот вам и победа Юнайтед 4-1

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: