Уго Льорис извинился за пьяную езду

Уго Льорис Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис принес извинения за поездку на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения.

31-летний голкипер не тренировался со "шпорами" в пятницу после того, как вернулся домой лишь в 11 утра, после многочасового разбирательства с полицией.

Напомним, Льорис был задержан в ночь с четверга на пятницу во время рутинной полицейской проверки на одной из автомобильных трасс. Пройденный тест обнаружил у Уго превышение уровня алкоголя в организме.

Льорис был вынужден отправиться в полицейский участок, дать свои показания и получить повестку в суд на 11 сентября. После того, как этот инцидент получил огласку, чемпион Мира в составе сборной Франции счел нужным извиниться.

"Я хочу принести сердечные извинения своей семье, клубу, моим партнерам по команде, главному тренеру и всем болельщикам. Вождение в пьяном виде совершенно недопустимо. Я несу полную ответственность за свои поступки, и это не тот пример, который бы я хотел подавать", — говорится в заявлении Льориса.



Метки Льорис, происшествия, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2018 20:20

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  1. dallaslp 24.08.2018 21:20 # dallaslp
    поебать, обе тапочки слетели. Чемпион мира, хуле

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  2. chr1s8rown 24.08.2018 20:49 # chr1s8rown
    многоходовка от му

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  3. brown-ale 24.08.2018 20:38 # brown-ale
    Он же голкипер, у него с реакцией порядок, можно угашенным в хлам ездить.

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  4. chebrec 24.08.2018 20:32 # chebrec
    Молодчик

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