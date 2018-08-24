Уго Льорис извинился за пьяную езду

Капитан "Тоттенхэма" Уго Льорис принес извинения за поездку на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения.

31-летний голкипер не тренировался со "шпорами" в пятницу после того, как вернулся домой лишь в 11 утра, после многочасового разбирательства с полицией.



Напомним, Льорис был задержан в ночь с четверга на пятницу во время рутинной полицейской проверки на одной из автомобильных трасс. Пройденный тест обнаружил у Уго превышение уровня алкоголя в организме.



Льорис был вынужден отправиться в полицейский участок, дать свои показания и получить повестку в суд на 11 сентября. После того, как этот инцидент получил огласку, чемпион Мира в составе сборной Франции счел нужным извиниться.



"Я хочу принести сердечные извинения своей семье, клубу, моим партнерам по команде, главному тренеру и всем болельщикам. Вождение в пьяном виде совершенно недопустимо. Я несу полную ответственность за свои поступки, и это не тот пример, который бы я хотел подавать", — говорится в заявлении Льориса.