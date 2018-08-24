Клопп видит в поражении "Юнайтед" от "Брайтона" предупреждение для "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что поражение "Манчестер Юнайтед" от "Брайтона" должно стать предостережением для его команды в преддверии субботней встречи с "чайками".

В прошлый уикенд подопечные Криса Хьютона преподнесли сюрприз, в яркой манере переиграв "Юнайтед" — 3:2. И хотя в заключительном туре прошлого сезона "Ливерпуль" разгромил "чаек" со счетом 4:0, на сей раз Клопп ожидает гораздо более сложного матча.



"Я не хочу сравнивать заключительный матч прошлого сезона с этим матчем. "Брайтон" обезопасил себя от вылета за неделю до встречи с нами, а мы все еще сражались за свою жизнь".



"У "Брайтона" очень хорошая команда, и я очень уважаю работу Криса. Я говорю не только про матч с "Юнайтед", который мы анализировали и который произвел на нас впечатление. Они были очень организованны, тогда как "Юнайтед" не повезло в одной-двух ситуациях".



"Я очень уважаю "Брайтон", и мы предупреждены насчет них. Мы должны быть на чеку".



"В данный момент здесь у нас очень позитивная атмосфера, и мне нравится это, но мы должны быть на чеку и готовы трудиться. Все хорошо, но мы играем против очень хорошей команды в лице "Брайтона", которая добилась хорошего результата на прошлой неделе", — цитирует Клоппа Manchester Evening News.