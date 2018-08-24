Болельщик "Ромы" приговорен к двум с половиной годам тюрьмы

Болельщик "Ромы" был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы за участие в беспорядках перед матчем Лиги Чемпионов на "Энфилде" 24 апреля.

Напомним, тот полуфинальный матч, завершившийся победой "красных" со счетом 5:2, был омрачен массовыми беспорядками как на подходах к стадиону, так и внутри. Впоследствии УЕФА оштрафовал оба клуба.



В одном из столкновений 53-летний болельщик "Ливерпуля" Шон Кокс получил серьезное ранение головы, из-за чего до сих пор находится в госпитале в тяжелом состоянии, хотя уже вышел из комы.



Кокс стал жертвой нападения прибывшей из Италии группы ультрас — агрессивно настроенных фанатов "Ромы" в количестве примерно 25 человек. 29-летний Даниэле Шиуско не был тем, кто непосредственно избивал Шона, однако именно ему пришлось ответить перед законом.



"Важно отметить, что вы отправляетесь в тюрьму не за ужасное нападение на мистера Кокса, а за то, что это нападение вообще случилось из-за беспорядка, в создании которого вы принимали участие. Ваши действия имели катастрофические последствия", — цитирует судью Марка Брауна The Guardian.



Добавим, под арестом в Англии находится еще один итальянский фанат, 21-летний Филиппо Ломбарди, однако он, в отличие от Шиуско, свою вину не признает и предстанет перед судом позже в этом году.