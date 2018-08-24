Фред: "Юнайтед" обязан обыграть "Тоттенхэм"

Фред Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред заявил, что его команда настроена обыграть "Тоттенхэм" в ближайшем матче, чтобы подтвердить свои чемпионские амбиции.

На старте нового сезона "Юнайтед" не видится главным конкурентом действующего чемпиона Премьер-Лиги "Манчестер Сити" в борьбе за титул. Поражением 3:2 от "Брайтона" в прошлый уикенд "красные дьяволы" лишь дополнительно испортили впечатление о себе.

Но носу у "Юнайтед" первый большой матч сезона — в понедельник вечером на "Олд Траффорд" пожалует "Тоттенхэм". По словам Фреда, он и его партнеры отлично осознают важность этой игры.

"Это очень важный матч. Мы упорно трудимся на этой неделе, мы сосредоточены на игре, мы хотим выйти и одержать победу на глазах своих домашних фанатов".

"Мы знаем, что у "Тоттенхэма" отличная команда, но нам обязательно нужна победа, если мы настроены выиграть лигу".

"Премьер-Лига — отличная лига, но здесь много отличных команд, и "Брайтон" был лучше, чем "Юнайтед". Они забили быстрые голы, в отличие от нас. И хотя затем мы прибавили, этого оказалось недостаточно для победы или ничьей".

"Готовясь к следующем матчу, мы хотим сохранять концентрацию и хотим добиться победы, чтобы мы могли остаться в чемпионской гонке", — сообщил Фред Sky Sports.



Метки Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Фред

Автор mihajlo   

Дата 24.08.2018 19:00

Количество просмотров Просмотров: 443

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  1. scauzer11 24.08.2018 19:31 # scauzer11
    так себе тёлочка Фреда)))

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  2. alexsander 24.08.2018 19:22 # alexsander
    Фрида тогда уж

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  3. van-der-slav 24.08.2018 19:09 # van-der-slav
    Значит просрем

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  4. electric 24.08.2018 19:08 # electric
    Кто такая?

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  5. chebrec 24.08.2018 19:04 # chebrec
    Обязон

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