Фред: "Юнайтед" обязан обыграть "Тоттенхэм"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Фред заявил, что его команда настроена обыграть "Тоттенхэм" в ближайшем матче, чтобы подтвердить свои чемпионские амбиции.

На старте нового сезона "Юнайтед" не видится главным конкурентом действующего чемпиона Премьер-Лиги "Манчестер Сити" в борьбе за титул. Поражением 3:2 от "Брайтона" в прошлый уикенд "красные дьяволы" лишь дополнительно испортили впечатление о себе.



Но носу у "Юнайтед" первый большой матч сезона — в понедельник вечером на "Олд Траффорд" пожалует "Тоттенхэм". По словам Фреда, он и его партнеры отлично осознают важность этой игры.



"Это очень важный матч. Мы упорно трудимся на этой неделе, мы сосредоточены на игре, мы хотим выйти и одержать победу на глазах своих домашних фанатов".



"Мы знаем, что у "Тоттенхэма" отличная команда, но нам обязательно нужна победа, если мы настроены выиграть лигу".



"Премьер-Лига — отличная лига, но здесь много отличных команд, и "Брайтон" был лучше, чем "Юнайтед". Они забили быстрые голы, в отличие от нас. И хотя затем мы прибавили, этого оказалось недостаточно для победы или ничьей".



"Готовясь к следующем матчу, мы хотим сохранять концентрацию и хотим добиться победы, чтобы мы могли остаться в чемпионской гонке", — сообщил Фред Sky Sports.